3 شهداء خلال 24 ساعة بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطرة، فجر الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 3 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت مصادر طبية بأن مستشفى الشفاء استقبل جثمان المواطن محمد جمال الغندور، إلى جانب مصاب آخر بحالة حرجة، إثر غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين قرب مفترق العيون في شارع الجلاء.

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية وشهود عيان إن آليات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

ووفق وزارة الصحة في غزة، استقبلت مستشفيات القطاع 3 شهداء خلال 24 ساعة، بينهم شهيدان جديدان وشهيد تم انتشال جثمانه، مؤكدة ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و615 شهيدا، و172 ألفا و468 مصابا.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وأسفرت عن دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، في وقت قدّرت فيه الأمم المتحدة كلفة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.