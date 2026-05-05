إطلاق نار على مسلح بالقرب من البيت الأبيض

A U.S. Secret Service crime scene investigator works at the scene of an officer-involved shooting in Washington, D.C., U.S., May 4, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY
أصيب طفل بجروح طفيفة أثناء هروب المشتبه به في إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض (رويترز)
Published On 5/5/2026

قال مسؤولون أمريكيون إن أفراد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أطلقوا النار، اليوم الثلاثاء، على رجل مسلح وسط العاصمة الأمريكية بالقرب من نصب واشنطن التذكاري، ما استدعى إغلاقا مؤقتا للبيت الأبيض.

وأعلن نائب مدير الجهاز، ماثيو كوين، أن إطلاق النار وقع بالقرب من منطقة "ناشونال مول" بعد وقت قصير من مرور موكب جيه دي فانس نائب الرئيس.

وقال للصحفيين إنه لا يعتقد أن نائب الرئيس كان هدفا، كما أنه لا يستطيع التكهن إذا ما كان الحادث مرتبطا بمحاولات اغتيال الرئيس دونالد ترمب الأخيرة.

وأوضح: "لن أتكهن في هذا الشأن"، مضيفا: "لا أعرف إذا ما كان إطلاق النار موجها للرئيس أم لا، لكننا سنكتشف ذلك".

وأشار كوين إلى أن إطلاق النار وقع بعد أن رصد عناصر الخدمة السرية "شخصا مشبوها" بدا أنه يحمل سلاحا ناريا.

وقال إن الرجل لاذ بالفرار سيرا على الأقدام بعد اقتراب الضباط منه، ثم أشهر سلاحه وأطلق النار.

وتابع أن عناصر الخدمة السرية ردوا بإطلاق النار عليه وأصابوه، وذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه في وضع مستقر.

وأُصيب أحد المارة -وهو قاصر- بجروح طفيفة خلال الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوع من محاولة مسلح اقتحام فندق في واشنطن كان ترمب يحضر فيه عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الأمريكي.

المصدر: الجزيرة + وكالات
