ألمانيا قلقة على لبنان وتشارك في حماية هرمز، وإسرائيل تحذر من تهديد عالمي

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول استعداد بلاده للمشاركة في تأمين الملاحة الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، مشددا على ضرورة إنهاء النزاع مع إيران بطريقة تضمن عدم تحولها إلى تهديد مستقبلي.

وقال فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في العاصمة الألمانية برلين، إن أوروبا جاهزة للمشاركة في حماية مضيق هرمز. وكشف عن توجه ألماني للمساهمة في عمليات إزالة الألغام بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى أن كاسحة ألغام تابعة للجيش الألماني في طريقها إلى البحر المتوسط، في إطار الاستعداد لتحمل مسؤوليات أمنية إلى جانب شركاء دوليين.

وأدان الوزير الألماني الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات مؤخرا، مؤكدا ضرورة تجنب العودة إلى النزاع المسلح.

وشدد على أن إنهاء النزاع يجب أن يتم "بطريقة تضمن ألا تشكل إيران تهديدا في المستقبل، لا لإسرائيل ولا لدول المنطقة ولا لأوروبا"، داعيا طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي، ووقف سياساتها التي تسهم في تأجيج التوترات الإقليمية.

كما دعا إيران إلى الاستجابة للمسار التفاوضي، محذرا من "المبالغة في لعب أوراقها"، في إشارة إلى التصعيد المتواصل في المنطقة.

قلق أوروبي من لبنان

وفي ما يتعلق بلبنان، أعرب فاديفول عن قلق بلاده من الوضع الأمني، مؤكدا إدانة الهجمات التي يشنها حزب الله على إسرائيل، ومشددا على ضرورة عدم تحويل لبنان إلى ساحة حرب.

وقال إن "المدنيين هم من يدفعون الثمن"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضبط سلاح حزب الله، معتبرا أن استقرار لبنان يتطلب تعزيز الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها.

وأشار إلى أن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تمثل فرصة لتحقيق تقدم دبلوماسي، داعيا إلى التوصل لاتفاق مستدام يحمي المدنيين على جانبي الحدود ويخفض التصعيد.

غزة والضفة

وتطرق الوزير الألماني إلى الوضع الإنساني في غزة، مؤكدا أن أوضاع نحو مليوني شخص لم تتحسن، ومشددا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية.

كما جدد دعم بلاده لحل الدولتين، معتبرا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام، محذرا من أن استمرار الاستيطان وضم أجزاء من الضفة الغربية أمر غير مقبول.

ودعا إلى الإفراج عن عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق الاستقرار.

ساعر: إيران تهدد النظام العالمي

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إيران تمثل "تهديدا خطيرا" للاستقرار الإقليمي والدولي، متهما إياها بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز ومهاجمة السفن وزرع الألغام.

وقال إن "النظام الإيراني يعيق الملاحة الدولية ويهدد النظام العالمي"، محذرا من أن عدم التصدي لهذه السياسات سيؤدي إلى انتشارها عالميا.

وشدد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن ذلك يشكل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل.

واتهم ساعر حزب الله بجر لبنان إلى مواجهة تخدم إيران، مشيرا إلى إطلاق "أكثر من عشرة آلاف صاروخ ومسيّرة على إسرائيل"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح باستمرار هذا التهديد.

وأضاف أن إسرائيل "لا تسعى إلى أي توسع في لبنان"، وأن وجود قواتها في المناطق الحدودية يهدف فقط إلى حماية مواطنيها، مشددا على أن أي انسحاب مرتبط بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله.

وردا على سؤال حول الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، أكد ساعر أن بلاده لا تسعى إلى بقاء طويل الأمد، وأن الهدف يقتصر على ضمان الأمن، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع لبنان للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف التهديدات.

وحول تأثير الخلافات السياسية على العلاقات الثنائية، أكد الجانبان أن الانتقادات المتبادلة لا تؤثر على الشراكة، بل تندرج ضمن "حوار صريح بين الأصدقاء".