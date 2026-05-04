الاحتلال يهدم 78 منشأة فلسطينية ويقتلع آلاف الأشجار في الضفة خلال أبريل

أفاد تقرير رسمي فلسطيني بأن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1637 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، خلال أبريل/نيسان الماضي، بما في ذلك هدم 78 منشأة واقتلاع وإتلاف آلاف الأشجار، وإقامة عشرات المستوطنات.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جيش الاحتلال نفّذ 1097 اعتداء، بينما نفذ المستوطنون 540 اعتداء آخر، مشيرا إلى أن محافظة نابلس تصدرت الاعتداءات بواقع 402 اعتداء، تلتها محافظة الخليل بـ340 اعتداء، ثم محافظتا رام الله والبيرة بـ312 اعتداء، ثم باقي المحافظات بأعداد أقل.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات تراوحت ما بين العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

وذكرت هيئة الجدار أن ممارسات الاحتلال والمستوطنين تتزامن مع إغلاق مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية "بذريعة الأمن"، في الوقت الذي تتوفر فيه الحماية والدعم للمستوطنين لتمكينهم من التوسّع داخل تلك المناطق.

وأشارت إلى تنفيذ المستوطنين 124 عملية تخريب للممتلكات، و20 عملية مصادرة وسرقة ممتلكات، بالإضافة إلى استهداف الأراضي الزراعية، إذ وثقت اقتلاع وتخريب وتسميم 4 آلاف و414 شجرة زيتون من قِبل المستوطنين والجيش في محافظة الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة، ورام الله والبيرة والقدس (وسط) ونابلس (شمال).

تحدثت الهيئة عن "سياسات ممنهجة لفرض بيئة قسرية طاردة، تترجم إلى عمليات تهجير قسري تنفّذ عبر إرهاب المستوطنين بحماية مباشرة من سلطات الاحتلال"، موضحة أن هذه الممارسات تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها وتقويض الوجود الفلسطيني، لا سيما في التجمعات البدوية.

إعلان

على الصعيد الاستيطاني أشار تقرير الهيئة إلى إقامة 21 بؤرة استيطانية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، واستيلاء سلطات الاحتلال خلال 6 أوامر عسكرية على 42 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي المواطنين "إما بهدف شق طرق أمنية، أو إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة"، و7 أوامر أخرى، لإزالة أشجار مزروعة على قرابة 162 دونما من أراضي المواطنين.

10 مخططات استيطانية

وأشار تقرير الهيئة الفلسطينية إلى تنفيذ الاحتلال 37 عملية هدم خلال الشهر الماضي طالت 78 منشأة، من بينها 37 منزلا مأهولا بالسكان، و34 منشأة زراعية، و5 مصالح تجارية.

ولفت إلى إقرار إقامة 34 مستوطنة جديدة ودراسة 10 مخططات هيكلية للمستوطنات، موضحة أن السياسات الاحتلالية انتقلت من إدارة التوسع الاستيطاني الاستعمارية إلى فرض وقائع جغرافية شاملة ومقننة بقرارات رسمية تهدف إلى الإمعان في فرض الوقائع والعبث في الجغرافيا الفلسطينية.

وأكد أن الجهات الإسرائيلية المختصة بالتخطيط والبناء درست ما مجموعه 10 مخططات هيكلية، 6 منها لصالح مستوطنات الضفة الغربية، و4 مخططات لصالح مستوطنات تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

ووفق تقرير سابق للهيئة نشرته بمناسبة يوم الأرض في 30 مارس/آذار تنتشر في الضفة 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية بتعداد سكان يتجاوز 780 ألف مستوطن.