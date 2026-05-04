هيئة بريطانية: التهديد لا يزال حرجا في هرمز وإصابة ناقلة قبالة سواحل الإمارات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن "مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجا" بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.

وأضافت أن البحارة يُنصحون بالتنسيق مع السلطات العُمانية، والنظر في اتخاذ مسار عبر ⁠⁠المياه الإقليمية ⁠⁠العُمانية جنوب نظام فصل حركة المرور البحرية، حيث أنشأت ‌‌الولايات المتحدة منطقة أمنية معززة.

كما أفادت الهيئة، التابعة للجيش البريطاني، بتعرض ناقلة نفط لهجوم بـ"مقذوفات مجهولة" في مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة خطة لمواكبة عبور السفن للممر المائي الحيوي.

وذكرت الهيئة، في منشور على منصة "إكس"، أن الناقلة قُصفت مساء الأحد في الممر المائي الإستراتيجي، على بعد نحو 145 كيلومترا شمال مدينة الفجيرة الإماراتية، وأن السلطات تجري تحقيقات حول الحادثة.

وأضافت أن طاقم الناقلة بخير، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء عبورها المنطقة.

خطة أمريكية جديدة

ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطة أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى مواكبة السفن عبر مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها ستبدأ، بدءًا من الاثنين، دعم الخطة بمدمرات مجهزة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة مقاتلة، و15 ألف جندي.

وبعد إعلان ترمب، حذرت إيران الولايات المتحدة من القيام بأي عمل في الممر المائي.

وكتب رئيس لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في منشور على منصة إكس، أن أي تدخل أمريكي في الممر المائي سيُعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، مضيفا أن مضيق هرمز والخليج لن يدارا عبر "منشورات واهمة" للرئيس ترمب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار توقف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وسريان وقف إطلاق النار منذ 8 أبريل/نيسان الماضي.

إعلان

وتحكم إيران قبضتها على مضيق هرمز الإستراتيجي، في حين ردت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على موانئها.

وشهد مضيق هرمز هجمات متكررة على السفن منذ بداية الحرب على إيران. وقبل ذلك، كانت الناقلات تنقل عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتداول في العالم.