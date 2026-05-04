مشاهد لحزب الله توثق استهداف ميركافا إسرائيلية بمسيّرة انقضاضية

بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مشاهد من استهداف مقاتليه دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان.

ووثقت المشاهد – وفق الفيديو – عملية رصد دقيقة لرتل من الدبابات الإسرائيلية، ثم تحليق مسيّرة انقضاضية قبل استهداف الدبابة بشكل مركز.

ووفق اللقطات التي بثها الإعلام الحربي للحزب، فإن عملية الاستهداف تعود إلى 30 أبريل/نيسان الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبرا أن ما يجري هو "عدوان إسرائيلي وأمريكي مستمر".

وأمس الأحد، بث حزب الله مشاهد استهداف مماثلة لميركافا إسرائيلية في بلدة القنطرة بالجنوب. ويؤكد الحزب – في بيانات متتالية – أن هذه الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل جيش الاحتلال هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حين يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الأراضي المحتلة.