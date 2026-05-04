مسيرة أوكرانية تضرب مبنى في موسكو وإسقاط 117 قبل "يوم النصر"

أعلن عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا بالقرب من وسط العاصمة الروسية، وذلك بهجوم يأتي قبل أيام قليلة من العرض العسكري السنوي لروسيا بمناسبة "يوم النصر".

وأوضح سوبيانين، عبر حسابه على تطبيق تليغرام وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس)، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

ويقع المبنى المتضرر -الذي أشارت صحيفة "كييف إندبندنت" (Kyiv Independent) إلى أنه برج سكني فاخر- في منطقة غربي العاصمة تضم سفارات أجنبية.

وفي المقابل، نقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 117 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد خلال الليلة الماضية، في واحدة من أوسع عمليات التصدي للهجمات الجوية مؤخرا.

عرض "يوم النصر"

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العاصمة الروسية حالة من التأهب الأمني، حيث كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في أواخر أبريل/نيسان الماضي أن عرض "يوم النصر" المقرر في 9 مايو/أيار الجاري -الذي يحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية– سيقام هذا العام من دون مشاركة الدبابات والصواريخ، وذلك بسبب مخاوف من هجمات محتملة بالطائرات المسيرة.

يُذكر أن روسيا تذكر بشكل متكرر هجمات بمسيرات أوكرانية تستهدف منطقة موسكو الكبرى، إلا أن هذه الهجمات عادة ما تتركز على المطارات والمرافق العسكرية والضواحي، ويندر وصول الأضرار إلى البنية التحتية المدنية داخل قلب العاصمة، إذ تؤكد البيانات الرسمية الروسية اعتراض معظم تلك المسيرات قبل بلوغ أهدافها.

وتستمر المواجهات العسكرية بين الطرفين منذ أكثر من أربع سنوات، إذ تشن روسيا بانتظام هجمات بالصواريخ والمسيرات على مدن أوكرانية، وترد أوكرانيا باستهداف مواقع داخل العمق الروسي.