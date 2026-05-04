لا عبور دون إذن.. إيران تنفي أي تغير في أوضاع مضيق هرمز

بينما تقول الولايات المتحدة إنها بدأت تأمين خروج بعض السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، تنفي إيران أي تغير في أوضاع المضيق، وتحذر السفن من مخالفة تعليمات الحرس الثوري.

ففي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت تنفيذ "مشروع الحرية"، لإخراج السفن التجارية العالقة بالمضيق عبر توفير مظلة دفاعية متعددة الطبقات لها.

وليس معروفا حتى الآن ما الذي أسفرت عنه العملية التي قال الرئيس دونالد ترمب إنها دفاعية محضة وتستهدف إخراج ما يصل إلى ألفي سفينة عالقة بمياه الخليج منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط الماضي.

نفي إيراني

لكن مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش، نقل عن الجيش الإيراني والحرس الثوري أن أيًّا من السفن العالقة لم تغادر المضيق، وإن الحديث الأمريكي عن دخول مدمرات حربية للمنطقة ليس صحيحا.

كما نفى مسؤول عسكري كبير للتلفزيون الإيراني تدمير أي زوارق بحرية إيرانية، وقال إنه لا يمكن لأي سفينة العبور إلى بحر عمان دون التنسيق مع الحرس الثوري، محذرا من "مخاطر جسيمة"، في حال مخالفة هذه التعليمات.

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية بعدما أعلنت واشنطن عن عبور سفينتين تحملان العلم الأمريكي من مضيق هرمز تحت حماية القوات الأمريكية، وقالت إن مزيدا من السفن يستعد للعبور.

فقد أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية في إحاطة هاتفية شارك فيها مراسل الجزيرة في واشنطن أن الأمر يتعلق بعبور السفن من المضيق في اتجاه واحد نحو بحر عمان، تحت مظلة دفاعية توفرها مدمرات ومقاتلات ومروحيات و15 ألف جندي أمريكي يتواجدون في المنطقة.

ونقل منصور عن القائد العسكري الأمريكي أن هذه القوات لا ترافق السفن وإنما توفر لها غطاء متعدد الطبقات للمرور في ممر آمن جرى تنظيفه من الألغام خلال الأسبوعين الماضيين، وإنها تخطط لفتح المرور في الاتجاهين خلال الأيام المقبلة.

وتحدثت واشنطن عن وصول مدمرات حربية لمضيق هرمز للمشاركة في هذه المهمة، وقالت إنها دمرت 6 زوارق بحرية إيرانية، وهو ما نفاه الإيرانيون.

في الوقت نفسه، تواصل القوات الأمريكية تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية، وفق قائد القيادة المركزية الذي قال إن قواته تصدت لهجمات إيرانية حاولت استهداف السفن الخارجة من المضيق.

ولم تلحق الهجمات الإيرانية أضرارا بالقوات الأمريكية ولا بالسفن التي تم تأمين خروجها من المضيق، وذلك بسبب تقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي كانت موجودة قرب هرمز، وفق ما نقله منصور عن المسؤول الأمريكي.

ترمب يهدد مجددا

في غضون ذلك، قال ترمب لشبكة فوكس نيوز (Fox News)، إن إيران "ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، وإن الحشد العسكري مستمر في المنطقة".

فالعملية الجديدة "دفاعية بحتة"، حسب ترمب الذي أكد أن الولايات المتحدة "لا تريد التصعيد لكنها لن تتوانى عن الرد على أي تصعيد إيراني".

وفي سياق متصل، نفت إيران أيضا شن أي هجمات إيرانية على الإمارات، وقال أحد كبار مسؤوليها العسكريين للتلفزيون الرسمي إنه لا توجد أي خطط لمهاجمة الإمارات حاليا.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت إنها تعاملت بنجاح مع 3 صواريخ قادمة من إيران، وإن صاروخا رابعا سقط في مياه البحر، مضيفة أن دفاعاته الجوية تصدت بنجاح لمسيَّرات إيرانية. كما أعلن المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة عن إصابة 3 أشخاص في حريق نشب بمنطقة الصناعات البترولية.