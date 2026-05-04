كرواتيا: العثور على جثث 4 مهاجرين قرب الحدود السلوفينية

عثرت الشرطة الكرواتية، اليوم الاثنين، على جثث أربعة مهاجرين قضوا في ظروف غامضة قرب الحدود مع سلوفينيا، بينما نُقل رجلان آخران إلى المستشفى في حالة صحية خطرة.

وأوضح بيان لقوات الأمن أنه عُثر أيضا على 13 شخصا آخرين في الموقع نفسه، صرّحوا بأنهم تعرّضوا لظروف غير إنسانية أثناء نقلهم بواسطة مهرّب.

وأضافت الشرطة أن المهرّب نقل المجموعة إلى قرية قريبة من الحدود قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

وتُعَد كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، محطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى دول غرب أوروبا عبر ما يُعرَف بـ"طريق البلقان".

ويواجه العابرون في هذا المسار رقابة حدودية صارمة، مما يدفعهم لسلوك طُرق بديلة وأكثر خطورة عبر تضاريس وعرة ومستنقعات.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المأساوية مؤخرا، ففي أوائل أبريل/نيسان الماضي، أُنقذ 30 شخصا من مستنقع بين كرواتيا والبوسنة، بينما شهد فبراير/شباط الماضي وفاة مهاجر من أصل صيني غرقا في المنطقة ذاتها.

ووفقا لبيانات وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس)، فقد سلك أكثر من 12 ألفا و500 شخص هذا الطريق خلال عام 2025. في حين تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من 400 شخص قضوا أو فُقدوا في هذا المسار منذ عام 2014، وسط تحذيرات حقوقية مستمرة من تزايد المخاطر التي تواجه المهاجرين هربا من الأوضاع في بلدانهم.