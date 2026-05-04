مشروع قرار أمريكي خليجي لمحاسبة إيران على إغلاق هرمز

epaselect epa12873684 United Nations Security Council members, including United States Ambassador to the United Nations Michael Waltz (C), raise their hands to vote in favor of a resolution calling for the unblocking of the Strait of Hormuz during a United Nations Security Council meeting at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 07 April 2026. The council ultimately did not pass the resolution. EPA/SARAH YENESEL
أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم سفير الولايات المتحدة مايكل والتز (وسط) يرفعون أيديهم للتصويت لصالح قرار يدعو لفتح مضيق هرمز (الأوروبية)
Published On 4/5/2026

قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على ‌صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يسعى إلى محاسبة إيران لإغلاقها مضيق هرمز ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ويطالبها بالتوقف عن زرع الألغام في المضيق.

وأوضح أن مشروع القرار يُعَد بمثابة "جهد موازٍ ومنفصل" عن "مشروع الحرية"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنقاذ السفن العالقة في المضيق.

وكشف والتز أن مشروع القرار الذي ستُجرى المفاوضات بشأنه الأسبوع الجاري سيطلب من إيران وقف "هجماتها وتهديداتها على السفن التجارية"، كما سيطالب بوقف "محاولاتها فرض رسوم غير قانونية".

U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz leaves the chamber during a Security Council meeting on maritime safety at U.N. headquarters in New York City, U.S., April 27, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
مايك والتز يغادر قاعة مجلس الأمن خلال اجتماع حول السلامة البحرية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (رويترز)

مواقع الألغام البحرية

ووفق السفير الأمريكي، سيطلب مشروع القرار من طهران كشف أرقام ومواقع الألغام البحرية، وسيحث المجتمع الدولي على العمل في سبيل إزالتها، وتمكين الأمم المتحدة من تأسيس "ممر إنساني".

وذكر والتز للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن الولايات المتحدة تشارك في صياغة مشروع القرار الجديد مع البحرين، بمساهمة من قطر والكويت والإمارات والسعودية.

وكشف أن المشروع لا يشمل مضيق هرمز فقط، بل أيضا كافة الممرات الدولية، كجبل طارق وملقا، مضيفا: "ولذلك هذه سابقة مهمة، بأن هذا أمر غير مقبول وغير قانوني".

المشروع الثاني بشأن هرمز

ويأتي المشروع الذي تبادر به الولايات المتحدة، بعد أن ⁠عرقلت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قرارا الشهر الماضي قدمته البحرين من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.

وبشأن الفروقات عن مشروع البحرين، قال والتز: "يركّز هذا القرار بصورة أكبر على زرع الألغام في ⁠الممرات المائية الدولية وفرض الرسوم الذي سيؤثر على جميع اقتصادات العالم، لا سيما الموجودة في آسيا".

وتحاول الولايات المتحدة إعادة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية، إلى مسارها الطبيعي، منذ أن أغلقته إيران بعد أيام من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 66 يوما.

المصدر: الجزيرة + رويترز
