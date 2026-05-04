للمرة الثانية.. عطل تقني يجبر طائرة رئيس وزراء إسبانيا على الهبوط اضطراريا

هبطت طائرة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اضطراريا في العاصمة التركية أنقرة أمس الأحد، أثناء توجهه من مدريد إلى العاصمة الأرمينية يريفان، للمشاركة في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إي إف آي) -استنادا إلى مصادر من رئاسة الوزراء- أن الطائرة -التي كانت تقل سانشيز وهي من طراز أيرباص A310- اضطرت إلى الهبوط في أنقرة نتيجة مشكلة تقنية حدثت أثناء الرحلة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن العطل التقني لم يكن مُهما إلا أنه تم تطبيق البروتوكول، مشيرة إلى أن سانشيز سيقضي الليلة في أنقرة، وسيتوجه إلى يريفان في وقت مبكر من صباح الاثنين.

يُذكر أن سانشيز لم يشارك أيضا في اجتماع بشأن أوكرانيا عُقد بباريس في 4 سبتمبر/أيلول 2025، بسبب عطل في الطائرة.

فقد اضطرت طائرته حينها للعودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد نتيجة العطل التقني، وتمكن سانشيز من المشاركة في ذلك الاجتماع عبر الاتصال عن بعدُ.