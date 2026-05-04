أخبار|إسبانيا

للمرة الثانية.. عطل تقني يجبر طائرة رئيس وزراء إسبانيا على الهبوط اضطراريا

حفظ

BEIJING, CHINA - APRIL 14: Spain's Prime Minister Pedro Sanchez arrives for a meeting with China's President Xi Jinping at the Great Hall of the People on April 14, 2026 in Beijing, China. (Photo by Haruna Furuhashi - Pool/Getty Images)
سانشيز سيبيت في أنقرة ويتوجه إلى يريفان في وقت مبكر من صباح الاثنين (غيتي)
Published On 4/5/2026

هبطت طائرة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اضطراريا في العاصمة التركية أنقرة أمس الأحد، أثناء توجهه من مدريد إلى العاصمة الأرمينية يريفان، للمشاركة في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إي إف آي) -استنادا إلى مصادر من رئاسة الوزراء- أن الطائرة -التي كانت تقل سانشيز وهي من طراز أيرباص A310- اضطرت إلى الهبوط في أنقرة نتيجة مشكلة تقنية حدثت أثناء الرحلة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن العطل التقني لم يكن مُهما إلا أنه تم تطبيق البروتوكول، مشيرة إلى أن سانشيز سيقضي الليلة في أنقرة، وسيتوجه إلى يريفان في وقت مبكر من صباح الاثنين.

يُذكر أن سانشيز لم يشارك أيضا في اجتماع بشأن أوكرانيا عُقد بباريس في 4 سبتمبر/أيلول 2025، بسبب عطل في الطائرة.

فقد اضطرت طائرته حينها للعودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد نتيجة العطل التقني، وتمكن سانشيز من المشاركة في ذلك الاجتماع عبر الاتصال عن بعدُ.

المصدر: وكالات
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان