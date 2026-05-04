نعيم قاسم: لا يوجد وقف لإطلاق النار ولبنان يحتاج إلى ضمانات لأمنه

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبرا أن ما يجري هو "عدوان إسرائيلي وأمريكي مستمر".

وأضاف قاسم أن لبنان "معتدى عليه"، وهو الطرف الذي يحتاج إلى ضمانات لأمنه، مؤكدا أنه "لا يوجد خط أصفر ولا منطقة عازلة، ولن يكون".

وأشار إلى أن المقاومة تعمل بأسلوب "الكر والفر" لمنع "العدو من الاستقرار"، لافتا إلى أن استمرار المقاومة والتفاهم الداخلي والاستفادة من الاتفاق الأمريكي الإيراني، عوامل تساعد على اجتياز المرحلة.

وأكد قاسم تأييده الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان، وكذلك "دبلوماسية التفاوض غير المباشر".

هدنة لبنان "باقية"

من جهة أخرى، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيبقى ساريا ومنفصلا عن أي تطورات عسكرية قد تطرأ مع إيران.

يأتي هذا الموقف تزامنا مع حراك سياسي في تل أبيب، إذ يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا وزاريا محدودا لبحث الملفات الأمنية، وسط ترقب لاجتماع موسع للطاقم الوزاري المصغر قد يعقد الليلة لمناقشة التطورات على جبهات لبنان وغزة وإيران.

وعلى الصعيد الميداني، صعد الجيش الإسرائيلي ضغوطه على القرى اللبنانية، موجها إنذارات إخلاء فورية لسكان بلدات قانا، ودبعال (قضاء صور)، وقعقعية الجسر، وصريفا، إذ تذرعت تل أبيب بأن حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مهددة بالعمل ضده "بقوة".

وفي هذا السياق، أفاد مراسل الجزيرة بتوسيع الجيش الإسرائيلي لجغرافيا المواجهة في جنوب لبنان لتشمل مناطق تقع شمال نهر الليطاني، مما يرفع عدد القرى التي صدرت لها إنذارات إخلاء قسري إلى أكثر من 100 قرية منذ بدء هذه الحرب، وهو ما ينفي ادعاء إسرائيل أن العمليات تنحصر في جنوب الليطاني.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

إعلان

وتتبادل إسرائيل وحزب الله اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حين يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الأراضي المحتلة.