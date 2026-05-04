إيران تحذر من عبور هرمز دون تنسيق وترمب يعلن بدء عملية "مشروع الحرية"

أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور للمضيق "يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف". في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دخول عملية "مشروع الحرية" لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم.

وشدد المقر، في بيان نقله التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين على أنه "لا عبور من هرمز بلا تنسيق"، محذرا من أن أي قوة أجنبية، وخصوصا الجيش الأمريكي، ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق.

وأضاف أن "أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن، ويعرّض أمن السفن للخطر".

ودعا البيان السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن العبور دون تنسيق مع القوات الإيرانية "حفاظا على أمنها"، مؤكدا أن إيران "ستحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكل قواتها".

في هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة، مشككا في جدوى العملية التي أطلقها الرئيس ترمب، ومعتبرا أن إطارها "غير واضح".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن "مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجا" بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.

عملية أمريكية في هرمز

وكان الرئيس ترمب قد أعلن عملية سماها "مشروع الحرية"، تهدف لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن قواتها تدعم العملية بمدمرات مجهزة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة مقاتلة و15 ألف جندي.

وفي السياق نفسه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن البحرية الأمريكية ستزود السفن التجارية بمعلومات حول أفضل الممرات البحرية الآمنة في مضيق هرمز، التي "لم يزرع الجيش الإيراني ألغاما فيها".

كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن سفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار، "تحسبا للحاجة إلى منع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن التجارية العابرة للمضيق".

إعلان

وبعد إعلان ترمب، كتب رئيس لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في منشور على منصة إكس، أن أي تدخل أمريكي في الممر المائي سيُعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، مضيفا أن مضيق هرمز والخليج لن يدارا عبر "منشورات واهمة" للرئيس الأمريكي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار توقف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وسريان وقف إطلاق النار منذ 8 أبريل/نيسان الماضي.

وتحكم إيران قبضتها على مضيق هرمز الإستراتيجي، في حين ردت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على موانئها.

وشهد مضيق هرمز هجمات متكررة على السفن منذ بداية الحرب على إيران. وقبل ذلك، كانت الناقلات تنقل عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتداول في العالم.