أمير قطر يؤكد دعمه للإمارات في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها

أفاد الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي هذا الاتصال، أعرب أمير قطر عن إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما أكد أمير قطر تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي السياق ذاته، قال الديوان الأميري إن الاتصال تناول مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعرضت دولة الإمارات اليوم الاثنين إلى سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية "بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والمسيرات"، واعتبرته تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشر لأمن الدولة واستقرارها.