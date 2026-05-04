طوكيو تحذر من إغلاق هرمز وتعزز إمدادات الطاقة مع أستراليا

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الاثنين، إن "الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يُلحق تأثيرا هائلا في منطقتي المحيطين الهندي والهادي".

وأضافت -عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبيرا- أن البلدين سيتعاملان "بشكل عاجل" مع الوضع لضمان استقرار إمدادات الطاقة، موضحة أن "اليابان وأستراليا ستواصلان التواصل الوثيق بينهما بشأن التعامل مع الوضع بإحساس بضرورة التحرك السريع".

وبعد توقيع اتفاقية دفاعية تاريخية الشهر الماضي، اتفق ⁠⁠البلدان خلال زيارة تاكايتشي على تعزيز سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والمعادن الحيوية.

وقالت تاكايتشي إنهما أجريا "محادثات إستراتيجية بشأن الصين، ودول جنوب شرق آسيا، ودول جزر المحيط الهادي، والقضايا النووية، وعمليات الاختطاف التي نفذتها كوريا الشمالية".

وقال ألبانيزي في بيان "تتخذ أستراليا واليابان إجراءات لحماية اقتصاديهما من الصدمات الاقتصادية المستقبلية وحالة الضبابية".

وأضاف "من خلال العمل معا، سنضمن سلاسل ‌‌إمداد أكثر أمنا ومرونة بما يعود بالنفع على الشركات والمستهلكين في أستراليا واليابان في الوقت الراهن وفي المستقبل".

وأعلن ألبانيزي أنه "بالنسبة للأستراليين، سيعني هذا أننا سنكون أقل عرضة للصدمات العالمية كالتي نشهدها حاليا بسبب النزاع في الشرق الأوسط".

ومنذ بدء الحرب يوم 28 فبراير/شباط الماضي، أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وعقب سريان وقف إطلاق النار يوم 8 أبريل/نيسان، فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، مع مواصلة طهران إغلاق الممر البحري الحيوي.

وتزود أستراليا اليابان بنحو نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، وتُعَد اليابان من بين أكبر خمسة موردين للبنزين والديزل المكرر إلى أستراليا.

من جهة أخرى، أصدرت الدولتان سلسلة من البيانات الرامية إلى تعزيز روابطهما على صعيد الاقتصاد والدفاع والمعادن الحرجة.

كما تراقب الشركات اليابانية من كثب التطورات في صناعة الغاز الطبيعي المسال بأستراليا، بدءا من خطر الإضرابات في منشأة غاز رئيسية وتصاعد الضغوط ⁠⁠السياسية وحتى زيادة الضرائب على الصادرات.

وتعتزم أستراليا أيضا تقديم دعم يصل إلى 1.3 مليار دولار أسترالي (نحو 937 مليون دولار أمريكي) لمشروعات المعادن الحيوية التي تشارك فيها اليابان، بما يتيح إمكانية ‌‌تزويد اليابان بموارد مثل النيكل والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة والفلوريت.