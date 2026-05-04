شهيد في شمال قطاع غزة والاحتلال يواصل خروقاته

استشهد فلسطيني صباح اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، في إطار سلسلة من الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة لوكالة الأناضول بوصول جثمان الشهيد موسى الأبيض (44 عاما)، إثر إصابته بإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا.

وبحسب مصادر محلية، فإن المنطقة التي وقع فيها الاستهداف تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق المبرم.

تزامن ذلك مع تصعيد ميداني فجر اليوم، إذ قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية من مدينة غزة، واستهدفت الزوارق الحربية ساحل مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع بالرصاص والقذائف، دون أن يُبلغ عن وقوع ضحايا جراء تلك الهجمات.

جاء ذلك في ظل تلويح إسرائيلي بعودة الحرب إلى القطاع، إذ من المتوقع أن يُعقد اليوم اجتماع موسع للطاقم الوزاري المصغر لمناقشة التطورات على جبهات عديدة بينها غزة.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ بدء سريان الاتفاق أسفرت عن استشهاد 830 فلسطينيا وإصابة 2345 آخرين حتى يوم أمس الأحد.

ويأتي هذا التوتر الميداني بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وهي الحرب التي خلفت دمارًا في 90% من البنى التحتية، وأدت لاستشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 172 ألفا آخرين.