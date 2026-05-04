خلال أبريل 2026.. قائمة باعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى

القدس- تجلى الترابط الوثيق بين الأدوات الأمنية والقضائية والتشريعية والاستيطانية الإسرائيلية فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى في أوضح صوره خلال أبريل/نيسان الماضي، ليضاف إلى انتهاكات أخرى سجلت خلال ذات الشهر، تصاعدت "بشكل ممنهج" في إطار رؤية سياسية تسعى إلى "فرض وقائع غير قابلة للتراجع في المدينة المحتلة" وفق تقرير شهري لمحافظة القدس.

تناول تقرير المحافظة إضافة إلى الوقائع الجديدة، الخسائر البشرية والمادية وعمليات الهدم والتجريف في المدينة على مدى الشهر، إضافة إلى قرارات جديدة من شأنها أن تشكل ضغطًا اقتصاديًا على المقدسيين وشركات فلسطينية بالضفة.

أشارت المحافظة إلى إعدام الفتى محمد ريّان (17 عامًا) من قرية بيت دقّو شمال غرب القدس وتعمُد احتجاز جثمانه، وذلك خلال مواجهات اندلعت في القرية بعد اقتحامها ومداهمة وتفتيش منازلها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المحتجزة لفلسطينيين من القدس إلى 52.

كما وثقت 49 إصابة خلال الشهر الماضي إما برصاص الاحتلال أو بالاعتداء بالضرب المبرح، أو حالات اختناق بالغاز، إلى جانب 9 إصابات ناتجة عن ملاحقة العمال القادمين من محافظات الضفة الغربية وإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الجدار العازل نحو القدس.

وقائع جديدة بالأقصى

فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، فقد فُتحت أبوابه يوم 9 أبريل/نيسان أمام المصلين بعد إغلاق دام 40 يومًا خلال الحرب التي شنتها كل من أمريكا وإسرائيل على إيران بدءًا من 28 فبراير/شباط المنصرم- واقتحمه 4 آلاف و112 مستوطنًا بحماية شرطة الاحتلال.

ورصدت المحافظة تصاعد الانتهاكات وتحريض جماعات الهيكل المتطرفة بشكل لافت، عبر الدعوات العلنية لتكثيف الاقتحامات وإدخال القرابين، وفرض الطقوس التلمودية داخل المسجد، ومن أبرز تلك الانتهاكات:

إعلان جماعات الهيكل عن سماح شرطة الاحتلال بإدخال نصوص صلاة خاصة بالهيكل المزعوم، بعد جهود بذلها الوزير إيتمار بن غفير.

محاولة إدخال القرابين الحيوانية لذبحها داخل المسجد، وشهد عيد الفصح اليهودي 7 محاولات.

رفع الأعلام الإسرائيلية في يوم الاستقلال الإسرائيلي (21 أبريل/نيسان) الذي اقتحم ساحات الأقصى خلاله 642 مستوطنًا.

الوزير إيتمار بن غفير اقتحم المسجد للمرة الـ15 منذ توليه منصبه أواخر عام 2022.

أداء طقس السجود الملحمي يوميًا، وهو الانبطاح واستواء الجسد على الأرض ببسط اليدين والقدمين والوجه بالكامل، ويمثّل هذا أقصى درجات الخضوع.

الرقص والغناء بصوت مرتفع.

منع رفع أذان العشاء يوم 20 أبريل/نيسان بالتزامن مع احتفالات اليهود بذكرى "الجنود القتلى"، في ساحة البراق الملاصقة لجدار المسجد الغربي.

اعتقالات واقتحامات وهدم

وثق تقرير محافظة القدس اعتقال 138 مواطنًا في المحافظة بينهم طفل و9 نساء، مشيرًا إلى 20 قرارًا بالسجن الفعلي، و13 أمرًا بالاعتقال الإداري (بلا تهمة أو محاكمة)، وقراري حبس منزلي.

إعلان

وثق التقرير 95 قرارًا بالإبعاد معظمها عن المسجد الأقصى تسلمها الفلسطينيون خلال شهر أبريل/نيسان، كان من بين المبعدين رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر المحظورة الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا لفلسطيني الداخل الشيخ كمال الخطيب.

في 27 أبريل/نيسان المنصرم شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على بلدات الرام وكفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس، تخلله اقتحامات ومداهمات لعشرات المنازل التي يعود بعضها لأسرى محررين، وتم تخريب ممتلكاتها والاعتداء على السكان الآمنين في البيوت التي حُوّل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

كما نفذت قوات الاحتلال 33 عملية هدم وتجريف نُفذت على مدار الشهر الماضي، بينها 17 عملية هدم ذاتي قسري، ويضاف إلى ذلك إصدار 65 إخطارًا، منها 50 قرارًا بوقف البناء، و8 قرارات بالهدم، و7 قرارات إجلاء لعائلات مقدسية من عقاراتها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وفي محور الاستيطان وثقت المحافظة إيداع (خطوة تسبق المصادقة) 3 مخططات استيطانية، تشمل بناء 965 وحدة سكنية، على مساحة 172 دونمًا (الدونم يساوي ألف متر مربع)، بالإضافة إلى المصادقة على 3 مخططات أخرى تشمل بناء 412 وحدة سكنية، ومدرسة دينية يهودية في حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة، إلى جانب طرح مخطط للمناقصة يتضمن بناء 263 وحدة استيطانية.

ضغوط اقتصادية

إضافة إلى ما سبق، رصد تقرير محافظ القدس أيضًا: