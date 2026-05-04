حزب الله يطالب بإعلان السفير الأمريكي لدى لبنان "شخصا غير مرغوب فيه"

طالب النائب في حزب الله علي عمار، اليوم الاثنين، السلطات اللبنانية بإعلان السفير الأمريكي ميشال عيسى "شخصا غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريح دعا فيه من أساؤوا إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، من مناصري الحزب، للبحث عن بلد آخر.

وأثار نشر قناة لبنانية تلفزيونية محلية مقطع فيديو مُولّدا بالذكاء الاصطناعي يُظهر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومقاتليه بشخصيات كاريكاتورية مستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة "الطيور الغاضبة"، في حربهم مع إسرائيل، جدلا ذا طابع طائفي في لبنان السبت الماضي، بعدما رأى فيه الحزب "إساءات رخيصة".

وردّ مناصرون للحزب بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمّنت صورا مسيئة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، قالوا إنهم نشروها ردا على التعرّض لـ"رموزهم". وأثارت الحملة على الراعي تنديدا واسعا وتضامنا معه.

وزار السفير الأمريكي ميشال عيسى مقر البطريركية في بكركي شمال بيروت، من أجل "التعبير لغبطة البطريرك عن كل الدعم والاحترام الذي يستحقه".

وقال: "أتيت لأعبّر عن عدم إعجابي بما حصل في عطلة نهاية الأسبوع. وأعتقد أن هذا الأمر غير مناسب في لبنان.. المعروف بالعيش المشترك"، مضيفا: "تلقى غبطة البطريرك رسائل ومواقف كثيرة تدعمه وتستنكر التعرّض له، وأظن أن الأشخاص الذين نفّذوا هذا الأمر قد لا يكون لبنان مناسبا لهم، لذلك فليبحثوا عن بلد يعيشون فيه غير هنا".

تنديد وانتقاد

وأثار تصريح عيسى انتقادا سريعا من حزب الله، الذي ندد على لسان نائبه علي عمار بـ"التدخل السافر للسفير الأمريكي ببيروت في الشؤون اللبنانية، ودعوته إلى تهجير اللبنانيين من بلدهم".

وقال وفق بيان وزّعه الحزب: "إذا كان هناك من يحفظ للوطن بعض كرامةٍ ولشعبه بعض سيادةٍ، فإن أبسط إجراء يمكن اتخاذه هو اعتباره شخصا غير مرغوب فيه".

وندد المسؤولون اللبنانيون، بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، بالتعرّض لرؤساء الطوائف، في حين أعلنت قناة "إل بي سي إنترناشونال"، ليل السبت، إزالة مقطع الفيديو الذي بثته بعد مثولها لدى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، بناء على إشارة المدّعي العام التمييزي.

وعمّقت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 2700 شخص ونزوح أكثر من مليون، الانقسامات داخل لبنان، مع اتهام الحزب المدعوم من طهران بجر البلاد إليها.

ورغم حرية التعبير التي يتميّز بها لبنان، يتعرّض فنانون وممثلون كوميديون ومحطات تلفزيونية بين الحين والآخر لحملات، بسبب تضمّن أعمالهم ما يرى فيه البعض إساءات لمرجعيات دينية أو سياسية، إذ يقوم النظام السياسي على توازنات سياسية وطائفية.