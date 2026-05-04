تزامنا مع يوم النصر.. روسيا وأوكرانيا تعلنان وقفا لإطلاق النار

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا -اليوم الاثنين- وقفا لإطلاق النار، تزامنا مع إحياء موسكو "يوم النصر" في الحرب العالمية الثانية.

وفي بيان لها على تطبيق ماكس المدعوم من الدولة، قالت وزارة الدفاع الروسية: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، تم إعلان وقف إطلاق النار من الثامن إلى التاسع من مايو/أيار 2026 تكريما للذكرى الـ81 لانتصار الشعب السوفياتي في الحرب الوطنية العظمى".

وجاء في البيان "نأمل أن يحذو الجانب الأوكراني هذا الحذو"، وفي لهجة تحذيرية، ذكر البيان أن القوات المسلحة الروسية "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الاحتفالات وإذا حاول نظام كييف تنفيذ مخططاته الإجرامية لتعطيل الاحتفال بالذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، فستشن القوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا انتقاميا واسع النطاق على وسط كييف".

وأضاف البيان أن "روسيا على الرغم من قدراتها، كانت تمتنع عن مثل هذه الأعمال لأسباب إنسانية في السابق".

من جانبه، قال ⁠الرئيس ⁠الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ستلتزم بوقف ⁠لإطلاق النار ابتداء من منتصف ليل ⁠الخامس من مايو/أيار.

وكتب زيلينسكي -على تطبيق تلغرام- أن روسيا لم ‌تستجب لدعوات كييف لوقف إطلاق النار، وأن أوكرانيا ستمضي قدما في ذلك لأنها تعتقد أن "حياة الإنسان أغلى بكثير ⁠من ‘الاحتفال’ بأي ذكرى سنوية".

ولم يحدد زيلينسكي إطارا زمنيا لوقف إطلاق النار، لكنه ‌قال إن أوكرانيا "ستتصرف بنحو متسق وثابت من اللحظة ‌المحددة".

وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري في التاسع من مايو/أيار اتصالات دولية مع القادة الأجانب الذين سيصلون إلى موسكو للمشاركة في احتفالات "يوم النصر".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم 24 مارس/ آذار الماضي، أن موسكو ستكون سعيدة برؤية قادة الدول الصديقة في عرض "يوم النصر" في التاسع من مايو/أيار.

وتشهد العاصمة الروسية موسكو، في التاسع من مايو/أيار من كل عام، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة ذكرى النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.