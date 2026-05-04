أخبار|باكستان

اتصالات باكستانية إيرانية وطهران تدرس الرد على التعديلات الأمريكية لإنهاء الحرب

حفظ

Pakistan's Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar shakes hands with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi upon his arrival, in Rawalpindi, Pakistan, released April 25, 2026. SEYED ABBAS ARAGHCHI VIA TELEGRAM/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. Verification Lines: -Date not verified -Location matched footage from the Nur Khan airbase in Rawalpindi -No older versions of the photo were found posted before April 25 -Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi met Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar at the Serena Hotel, where the first round of talks with the U.S. was held, sources said REFILE - CORRECTING LOCATION FROM "GIVEN AS ISLAMABAD" TO "RAWALPINDI" AND VERIFCATION LINES
وزير الخارجية الباكستاني (يسار) يستقبل نظيره الإيراني وصوله إلى روالبندي بباكستان في 25 أبريل(رويترز).
Published On 4/5/2026

أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ‌‌مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الأحد، تناولت "الوضع الإقليمي والجهود الدبلوماسية الباكستانية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان للخارجية الباكستانية. في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تل أبيب ترى أن "العرض الإيراني بعيدا جدا عن الموقف الأمريكي، وفرص تحقيق الاختراق قليلة جدا".

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن "الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الممكن لحل القضايا سلميا وتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة وخارجها".

وقال عراقجي إنه ناقش في الاتصال "التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب"، مشيدا بـ"الدور البنّاء الذي تؤديه باكستان وجهودها الصادقة في الوساطة بين الطرفين"، بحسب بيان الخارجية الإيرانية.

وجاء اتصال عراقجي ودار عقب تلقي طهران عبر إسلام آباد، أمس الأحد، الرد الأمريكي على مقترحها المكون من 14 بندا والمتعلق بإنهاء الحرب.

وقال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة إن طهران تلقت قبل ساعات الرد الأمريكي، موضحا أن واشنطن أدخلت تعديلات على المقترح الإيراني، تخضع حاليا للدراسة قبل إعادة إرسال الموقف الإيراني عبر الوسيط الباكستاني.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي على مقترحها الجديد، في تفاعل مع العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود، تضبط خريطة طريق لإنهاء الحرب.

وفي تل أبيب، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزراء في الاجتماع المصغر، الليلة الماضية، بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بإيران نظرا لحساسية الموقف، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، مضيفة أن نتنياهو أبلغهم أن "المرحلة حساسة جدا ويجب الحذر في اختيار الكلمات".

إعلان

وقالت القناة 12 إن "إسرائيل متأهبة لكل السيناريوهات تجاه إيران التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة لإعادتها إلى المفاوضات"، وأضافت أن تل أبيب ترى أن "العرض الإيراني بعيد جدا عن الموقف الأمريكي، وفرص تحقيق الاختراق قليلة جدا".

واستضافت باكستان يوم 11 أبريل/نيسان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ولاحقا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإيرانية + الصحافة الباكستانية
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان