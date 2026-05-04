القسام تكشف هوية صاحب المشهد الشهير لتفجير الميركافا من مسافة صفر

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو كشفت فيه عن هوية المقاوم الذي ظهر في المقطع الشهير لتفجير دبابة "ميركفاه" من مسافة صفر.

وأوضحت القسام، ضمن إصدارها من سلسلة "أقمار الطوفان" التي توثق سير مقاتليها، أن المقاوم هو كريم أبو عرجة، الذي استشهد خلال المعارك مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتضمن الفيديو مشاهد متنوعة من حياة أبو عرجة، شملت تدريباته العسكرية، وجولات الرباط، إلى جانب خوضه المعارك، لا سيما في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وجاء نشر الفيديو في سياق حملة إعلامية أوسع لكتائب القسام، بثت خلالها مشاهد من سيرة الشهيد كريم أبو عرجة، الذي استشهد في يناير/كانون الثاني 2024 خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك ضمن إصدار حمل عنوان "أقمار الطوفان"، في إطار سلسلة "شهداء القسام في معركة طوفان الأقصى".

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد ناشطون تداوله مرفقا بتعليقات متباينة بين الإشادة بالمشهد الذي وثقه والتركيز على رمزيته في سياق الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقال مغردون إن المقطع يعكس ما وصفوه بـ"القتال من مسافة صفر"، مشيرين إلى أن المقاوم كريم أبو عرجة واجه دبابة إسرائيلية لوضع عبوة "الشواظ" أسفلها دون أن يبدو عليه خوف أو تردد.

وكتب أحدهم: "رأينا بطولاتهم ولم نرَ ملامحهم حتى ارتقوا"، في إشارة إلى ظهور هويته بعد استشهاده.

وأشار آخرون إلى أن أبو عرجة هو صاحب المشهد المتداول لتفجير دبابة "ميركفاه"، متحدثين عن لحظة تقدمه لوضع العبوة أسفلها، وما أثارته آنذاك من تساؤلات حول مصيره بعد تنفيذ العملية، قبل أن يُكشف لاحقا عن اسمه وصورته.

وفي السياق ذاته، وصف بعض المستخدمين المقطع بأنه من "المشاهد اللافتة" في الحرب، معتبرين أنه يعكس طبيعة المواجهات القريبة، في حين استخدم آخرون لغة حماسية في الإشادة بما اعتبروه "شجاعة ميدانية" في تنفيذ العملية.

إعلان

كما استحضر ناشطون مشاهد المعارك في منطقة تل الهوى ومحيط مستشفى القدس، مشيرين إلى أنها شهدت مواجهات عنيفة، وأن ما جرى توثيقه لا يمثل سوى جزء من تلك الأحداث.

وقال آخرون إن ما جرى تداوله يعكس تقديرا واسعا لتضحيات المقاتلين الفلسطينيين خلال الحرب، مشيرين إلى أن قصصهم وما تضمنته من رسائل ووصايا تركت أثرا إنسانيا لدى المتابعين.

وأضافوا أن بعض تلك الرسائل لاقت تفاعلا كبيرا لما حملته من مضامين وُصفت بالحكمة والبعد الإنساني، في حين ركزت تعليقات أخرى على الإشادة بصفات المقاتلين الذين استشهدوا، معتبرين أنهم قدموا نماذج لافتة في الثبات والالتزام خلال المواجهات.

وتنوعت التعليقات بين توصيف أبو عرجة بألقاب مختلفة والإشادة بسلوكه القتالي، إلى جانب تدوينات ركزت على البعد الإنساني والرمزي في قصته، معتبرة أن تداول هذه المقاطع يندرج ضمن التفاعل الواسع مع مجريات الحرب وما رافقها من روايات متداولة على المنصات الرقمية.