إصابة 10 أشخاص بإطلاق نار خلال حفل في أوكلاهوما الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء إطلاق نار وقع خلال حفل قرب بحيرة "أركاديا" في ضواحي مدينة أوكلاهوما سيتي بولاية أوكلاهوما.

وقالت المتحدثة باسم شرطة منطقة "إدموند"، إميلي وارد، إن السلطات تلقت بلاغات متعددة عن إطلاق نار في تجمع شبابي بالقرب من البحيرة حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأكدت وارد نقل 10 مصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى احتمال وجود ضحايا آخرين خرجوا من مكان الحادثة بوسائلهم الخاصة لتلقي العلاج، واصفة حالات المصابين بأنها "متفاوتة".

مسار التحقيقات

وفيما يتعلق بمسار التحقيقات، أوضحت المتحدثة باسم الشرطة أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه فيه على خلفية الحادثة حتى الآن، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود تهديد مستمر للجمهور.

وأضافت: "عناصرنا موجودون في أنحاء منطقة المدينة الكبرى للتحدث مع الضحايا والشهود" لجمع مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

وتعد بحيرة "أركاديا" -التي تبعد نحو 21 كيلومترا شمال أوكلاهوما سيتي- وجهة شهيرة للتنزه والتخييم والرياضات المائية في مدينة إدموند، التي يقطنها قرابة 100 ألف نسمة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق حوادث إطلاق النار المتكررة التي تشهدها الولايات المتحدة في الحفلات والتجمعات العامة والفعاليات الرياضية.