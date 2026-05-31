نيزك بقوة 300 طن من المتفجرات يهز ماساتشوستس

انفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة السبت، وفق ما ذكرته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة.

وقدّرت الوكالة قوة الانفجار بما تعادل 300 طن من مادة "تي إن تي"، في حين دفعت تقارير عن وقوع الانفجار أجهزة الشرطة وجهات أخرى إلى السير في سباق مع الوقت، لفهم ما تسبب في دوي مزدوج هز المباني في ولاية ماساتشوستس ورود آيلاند.

وقالت جمعية الشهب الأمريكية إن الأصوات التي سمعها الناس كانت في الواقع ناجمة عن نيزك يبلغ عرضه نحو 3 أقدام (نحو متر واحد) دخل الغلاف الجوي حول حدود نيو هامبشاير مع ماساتشوستس، شمال بوسطن.

وأكد مسؤولو وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن النيزك كان مادة طبيعية، وليس قمرا صناعيا أو حطاما فضائيا، وأنه دخل الغلاف الجوي في الساعة 2:06 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

دوي هائل

وقال مراقب البرامج في جمعية الشهب الأمريكية روبرت لونسفورد إن المجموعة تلقت عشرات التقارير من ديلاوير إلى مونتريال من أشخاص إما سمعوا الدوي المزدوج، أو شعروا باهتزاز الأرض، أو شاهدوا الكرة النارية.

وأضاف لونسفورد أن النيزك بدا مثل شهاب في سماء النهار بعرض يبلغ نحو ياردة واحدة، لكن من غير المرجح -وفق تقديره- أن يكون قد اصطدم بالأرض.

وقال المتحدث باسم "ناسا" ألارد بيوتل إن النيزك كان يسير بسرعة تبلغ نحو 75 ألف ميل في الساعة (120 ألفا و700 كيلومتر في الساعة) ومن المرجح أنه تفتت على ارتفاع نحو 40 ميلا (60 كيلومترا) فوق سطح الأرض، وقدّرت الوكالة أن الطاقة المنطلقة عندما تفكك تعادل نحو 300 طن من مادة "تي إن تي"، مما يفسر أصوات الدوي.

وأثار دوي الانفجارات المفاجئة ذعر السكان، في حين أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة الانفجار كانت هائلة لدرجة أنها تسببت في اهتزاز منازل.

وأكد المتحدث باسم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ستيف سوبي أن أشخاصا عدة قدّموا بلاغات إلى الهيئة، مسجلين الاهتزاز الذي شعروا به لدى المركز الوطني لمعلومات الزلازل.