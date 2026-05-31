من المنفى.. مرشح المعارضة الفنزويلية يدعم إجراء انتخابات رئاسية جديدة

أعلن المرشح السابق للرئاسة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا دعمه إجراء انتخابات رئاسية جديدة، مؤكدا من منفاه في إسبانيا أن هذا المسار يمثل خطوة أساسية نحو إرساء ما وصفها بـ"ديمقراطية حقيقية" في البلاد التي تعيش أزمة سياسية مستمرة.

ويُعَد غونزاليس أوروتيا (76 عاما) أحد أبرز رموز المعارضة، إذ تراه قوى المعارضة الفائز في انتخابات عام 2024، رغم إعلان السلطات فوز الرئيس السابق نيكولاس مادورو الذي أعلنت واشنطن اعتقاله بعملية عسكرية في كاراكاس مطلع 2025.

وجدد غونزاليس أوروتيا تأييده مواقف زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة جائزة نوبل للسلام، التي تقود جهودا للدفع نحو تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وقال في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن قوى المعارضة توحدت حول هدف واحد يتمثل في "حرية فنزويلا"، مشددا على الالتزام بخريطة طريق مشتركة لتحقيق انتقال سياسي.

وأعلنت ماتشادو، الخميس الماضي، استعدادها للدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى انتقال ديمقراطي يفضي إلى تنظيم انتخابات "حرة وشفافة"، وذلك في وقت كانت تُجري فيه الولايات المتحدة تدريبات عسكرية في سماء العاصمة كاراكاس.

كما سبق أن دعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز إلى حوار مع المعارضة لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد بعد العملية الأمريكية التي أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان غونزاليس أوروتيا قد دخل سباق الانتخابات في اللحظة الأخيرة بديلا لماتشادو بعد استبعادها من الترشح، قبل أن يلجأ إلى المنفى في إسبانيا في سبتمبر/أيلول 2024 عقب صدور مذكرة توقيف بحقه.