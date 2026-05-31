مقررة أممية تدعو السلطات الموريتانية إلى الإفراج "فورا" عن برلمانيتين معتقلتين

دعت المقررة الأممية جينا روميرو السلطات الموريتانية إلى "الإفراج الفوري" عن النائبتين البرلمانيتين المعتقلتين مريم جينغ وقامو سالم، وعن "جميع المعتقلين لممارسة حرياتهم الأساسية".

وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في منشور على صفحتها بمنصة إكس، أن مريم جينغ "ما تزال رهن الاحتجاز مع طفلها" أما "قامو سالم، فقد بدأت إضرابا عن الطعام في 21 مايو/أيار، ونقلت إلى المستشفى في 25 من الشهر نفسه، ثم عادت إلى سجن النساء بنواكشوط".

وأوضحت أنها تلقت "أنباء مقلقة تفيد بأن النائبتين الموريتانيتين والناشطتين المناهضتين للرق مريم جينغ وقامو سالم حكم عليهما بالسجن 4 سنوات في 4 مايو/أيار بتهمة التنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد مجتمع الحراطين. وقد اختفتا قسرا بعد اعتقالهما".

وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد حكمت على النائبتين بالسجن 4 سنوات، وبحذف وإزالة كافة التسجيلات من صفحتيهما على وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادرة "أدوات الجريمة".

وأحالت النيابة العامة البرلمانيتين إلى السجن وفق مسطرة التلبس، ووجّهت لهما تهم "المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي".

ووجهت لهما كذلك تهم "التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم ونشرهما، والتحريض على العنف".

وتنشط النائبتان في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) التي يرأسها النائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، وقد دخلتا البرلمان عبر الترشح من حزب الصواب ذي الخلفية البعثية.