"مؤشر على ذكاء خارق".. ترمب يكشف نتائج فحصه الطبي

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks during a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
ترمب سيبلغ 80 عاما الشهر المقبل (رويترز)
Published On 31/5/2026

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نتائج فحصه الطبي الذي خضع له الثلاثاء الماضي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ظل تكهنات متزايدة بشأن معاناته من مشكلات صحية.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن نتائج الفحص الطبي "صدرت للتو وجاءت ممتازة للغاية، مشيرا إلى أنه أحرز درجة كاملة بلغت 30 من أصل 30 في اختبار إدراكي عالي الصعوبة".

واعتبر ذلك مؤشرا على ذكاء خارق، مشددا على ضرورة إلزام جميع المرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس بالخضوع لاختبارات إدراكية عالية الصعوبة، داعيا الكونغرس والديمقراطيين إلى المطالبة بذلك أيضا.

ويُعد هذا الفحص الطبي الثالث الذي يخضع له ترمب منذ عودته إلى منصبه العام الماضي، لكنه أتى هذه المرة بعد صور حديثة أظهرت طفحا جلديا أحمر اللون على رقبته وأثارت تساؤلات حول صحته.

كما جرى تداول صور في يوليو/تموز 2025 تظهر تورما في كاحليه وكدمات على يده أُخفيت بمستحضرات تجميل.

ويُعد ترمب ⁠⁠المولود في 14 يونيو/حزيران 1946، الرئيس الأكبر سنا لدى تولي المنصب عندما بدأ ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني 2025.

President Donald Trump's right hand is seen during a Mother's Day event for members of the military, Wednesday, May 6, 2026, in the East Room of the White House, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
تورم وتغير لون على اليد اليمنى للرئيس ترمب ظهر في 6 مايو/أيار 2026 (أسوشيتد برس)

استشارات وقائية

في السياق، قال شون باربابيلا طبيب ترمب الكابتن في البحرية الأمريكية إنه يتمتع "بصحة ممتازة" وفق مذكرة صدرت مساء الجمعة، وبيّن أن الرئيس "يظهر قوة في وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي والوظائف البدنية عموما"، مضيفا أنه "مؤهل تماما للقيام بكل واجبات القائد الأعلى ورئيس البلاد".

وكشف أنه تم تقديم استشارات وقائية، منها إرشادات حول النظام الغذائي وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين وزيادة النشاط البدني والاستمرار في فقدان الوزن.

ويتناول ترمب، الذي سيبلغ (80 عاما) الشهر المقبل، ثلاثة أدوية، اثنان مخصصان للتحكم في الكوليسترول بالإضافة إلى الأسبرين للوقاية من "أمراض القلب".

epa12994925 US President Donald Trump (C) leaves the White House in Washington, DC, USA, 26 May 2026. President Trump is travelling to Walter Reed National Military Medical Center for a routine annual medical examination, according to the White House. EPA/WILL OLIVER / POOL
ترمب يغادر البيت الأبيض الثلاثاء الماضي متوجها لمركز "والتر ريد" الطبي العسكري لإجراء الفحص الطبي (الأوروبية)

وازداد وزن ترمب البالغ طوله 191 سنتيمترا ووصل إلى 108 كيلوغرامات مقارنة بما كان عليه (101.6 كيلوغرام) في آخر فحص طبي سنوي خضع له في أبريل/نيسان من العام الماضي.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

