قبل يوم من الاقتراع.. كولومبيا تتهم الإكوادور بالتدخل في انتخابات الرئاسة

اتهمت وزارة الخارجية الكولومبية، اليوم السبت، الإكوادور بما وصفته "تدخلا متعمدا" في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في كولومبيا، غدا الأحد، لخلافة الرئيس اليساري الحالي غوستافو بيترو الذي لا يمكنه الترشح مجددا.

يأتي ذلك على خلفية موافقة رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، أمس الجمعة، على إلغاء الرسوم الجمركية الحالية البالغة 100% على الواردات من كولومبيا، بعد محادثات مع المرشح الرئاسي الكولومبي اليميني المعارض أبيلاردو دي لا إسبرييلا.

وأوضح رئيس الإكوادور أن بلاده ستلغي الرسوم الجمركية الثنائية اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل بعد التوصل إلى اتفاق مع المرشح الرئاسي الكولومبي إسبرييلا.

وقال نوبوا على منصة "إكس" إن هذه الخطوة ستسري بعد "التأكد من استعداد إسبرييلا لتعزيز مكافحة حقيقية ومشتركة للإرهاب المرتبط بالمخدرات"، مضيفا أنهما اتفقا على تسليم "المجرمين" المشتبه بهم الإكوادوريين الموجودين في كولومبيا.

كما وصفت وزارة الخارجية الكولومبية، في بيان لها اليوم السبت، تصريحات نوبوا بأنها "تطفل من رئيس أجنبي"، معتبرة أنها تشكل "انتهاكا صارخا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

حرب تجارية

ويخوض البلدان حربا تجارية منذ أشهر، مع اتهام الإكوادور كولومبيا بعدم مكافحة تهريب المخدرات على طول حدودهما البالغة 586 كيلومترا، وهو اتهام رفضه الرئيس الكولومبي الحالي غوستافو بيترو.

ويتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على الواردات، وقد رفعاها تباعا وصولا إلى 100%.

ويذهب الكولومبيون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد لانتخاب خليفة الرئيس غوستافو بيترو. ويعتبر إيفان سيبيدا، حليف الرئيس اليساري الحالي والمحامي المليونير أبيلاردو دي لا إسبرييلا، الذي يمثل حركة سياسية تدعى "مدافعو الوطن"، المرشحيْن الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية.