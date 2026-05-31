إسرائيل تعلن مقتل جندي وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوبي لبنان، وذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن.

ونقل موقع "والا" عن مصدر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء غفعاتي، وقد استُهدفوا بنيران مسيّرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيّرة استهدفت موقعا في الجنوب قرب بلدة زوطر الشرقية، شمال نهر الليطاني، مساء أمس.

وأضافت الهيئة أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع إلى 13 شخصا، بينهم 9 قتلى في هجمات بمسيّرات تابعة لحزب الله، هم 8 جنود ومدني واحد.

أعمق توغل

في غضون ذلك، سيطرت القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف التاريخية، التي شيدها الصليبيون في جنوب لبنان، فيما يُعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن.

وجاءت السيطرة على القلعة، الواقعة قرب مدينة النبطية، بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورة عبر منصة إكس تُظهر جنودا إسرائيليين أثناء تجولهم خارج القلعة، التي سيطرت عليها إسرائيل مدة 18 عاما قبل انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن جهود الجيش تتركز على إحكام السيطرة على قلعة الشقيف ومحيط نهر السلوقي.

وأضافت المصادر أن السيطرة على هذه المواقع جاءت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو.

عملية واسعة

في الأثناء، أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، بدء عملية عسكرية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان، قالت إنها تهدف إلى تدمير بنى تحتية عسكرية وتصفية مسلحين، في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في المنطقة وإزالة ما وصفته بـ"التهديد المباشر" عن إصبع الجليل وبلدة المطلة.

وأضافت المتحدثة أن العملية بدأت قبل أيام، بمشاركة قوات برية كبيرة تحت قيادة الفرقة 36، وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، لتنفيذ نشاط هجومي يهدف إلى "توسيع خط الدفاع الأمامي".

وذكرت أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، مشيرة إلى أن العمليات تتوسع حاليا باتجاه مناطق إضافية.

كما قالت إن القوات تعمل في محيط النبطية، التي وصفتها بأنها أحد مراكز القوة الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدة أن الجيش مستعد لتوسيع الهجوم "وفق ما تقتضيه الحاجة".

وعلى صعيد ميداني متصل، أفاد مراسل الجزيرة بأن إسرائيل شنت غارات على بلدتي أرنون وكفرتبنيت جنوبي لبنان، في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة كفررمان ومنطقة كفرجوز في قضاء النبطية.

وأضاف المراسل أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي فجّر منازل في البلدة.

فجرا، شنت إسرائيل غارتين على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان، واستهدفت بغارة أخرى بلدة عربصاليم في القضاء نفسه، فيما طالت غارتان بلدتي شقرا وميفدون.