رصدت صور أقمار صناعية وجود قوات إسرائيلية في عدد من البلدات جنوب لبنان، حيث كشف التحليل عن تمركز آليات عسكرية هندسية وقتالية في 11 بلدة جنوبية، وذلك في ظل الحرب والتوغل الإسرائيلي في العمق اللبناني وعمليات إنشاء خط دفاعي تحت مسمى "الخط الأصفر".

وأظهرت الصور، التي حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من شركتي "إيرباص" و"بلانيت"، والملتقطة بين 14 أبريل/نيسان و10 مايو/أيار 2026 مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في فبراير/شباط قبل الحرب، انتشار آليات عسكرية وهندسية داخل عدد كبير من بلدات الجنوب اللبناني.

وتشير المقارنات البصرية إلى وجود عمليات هدم وتجريف في مناطق مأهولة ومحيط منشآت مدنية ودينية، كما بينت الصور وجود معدات وآليات هندسية مخصصة لأعمال الهدم وتسوية الأرض وإزالة الركام.

الناقورة

أظهرت صور ملتقطة في 16 أبريل/نيسان الماضي وجود العديد من الآليات والمعدات الهندسية التي تنفذ مهام هدم المباني. وبينت الصور تمركز هذه القوات في أكثر من نقطة، وبخاصة في منطقة الصيد البحري الخاصة بالمدنيين، والتي تجاور قاعدة اليونيفيل في تلك المنطقة.

مجدل زون

كما أظهرت صور 16 أبريل/نيسان الماضي تمركز نحو 4 آليات هندسية مخصصة لمهام الهدم على طريق رئيسي يؤدي إلى البلدة ومحيطه، وكذلك في وسط البلدة.

قزح

أما في بلدة قزح، فقد كشفت صور 16 أبريل/نيسان الماضي عن تمركز يقدر بنحو 15 آلية عسكرية، من بينها معدات هندسية، توزعت على طول الطريق الرئيسي وعلى مشارف البلدة، في حين تمركز بعضها داخل وسط البلدة.

بنت جبيل وعيناتا

أظهرت صور 14 أبريل/نيسان الماضي تمركز نحو 39 آلية عسكرية في محيط مقبرة بنت جبيل، كما رصدت صور 10 مايو/أيار الجاري وجود 7 آليات عسكرية في المحيط ذاته، بالإضافة إلى 3 آليات داخل بلدة عيناتا على مشارف المدينة وعند بركة عيناتا.

دبل

وفي دبل، أظهرت صور 16 أبريل/نيسان الماضي تمركز آليتين، كل منهما على طريق رئيسي عند مدخل البلدة.

دير سريان

في هذه البلدة شبه المهدمة بالكامل، كشفت صور 18 أبريل/نيسان الماضي عن تمركز ظهر على طول الطريق الرئيسي للبلدة بنحو 18 آلية عسكرية، من بينها معدات هندسية.

الخيام

أظهرت صور 14 أبريل/نيسان الماضي في الخيام تمركز آليات عسكرية بكثافة، وقدر عددها بنحو 33 آلية تتمركز في مركز احتجاز الخيام السابق ومحيطه، وهو المركز الذي تم هدمه في وقت سابق.

عيتا الشعب ورامية

كشفت صور 14 أبريل/نيسان الماضي عن تمركز واسع للآليات العسكرية والمعدات الهندسية الإسرائيلية، يقدر عددها بنحو 22 آلية، بين بلدتي عيتا الشعب ورامية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3371 قتيلا و10 آلاف و129 مصابا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.