صور فضائية ترصد انتشار الجيش الإسرائيلي في 11 قرية لبنانية

TOPSHOT - This photograph taken from the northern Israel shows Israeli tanks and military vehicles standing along the road between destroyed houses in southern Lebanon near the border with Israel, on April 29, 2026. Lebanon's army said on April 29 that one of its soldiers was among two people killed in an Israeli strike in the country's south, the latest deadly raid despite a ceasefire in the Israel-Hezbollah war. (Photo by Jalaa MAREY / AFP via Getty Images)
دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية تتمركز بين منازل مدمرة في بلدة بجنوب لبنان قرب الحدود. (Getty)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 31/5/2026

رصدت صور أقمار صناعية وجود قوات إسرائيلية في عدد من البلدات جنوب لبنان، حيث كشف التحليل عن تمركز آليات عسكرية هندسية وقتالية في 11 بلدة جنوبية، وذلك في ظل الحرب والتوغل الإسرائيلي في العمق اللبناني وعمليات إنشاء خط دفاعي تحت مسمى "الخط الأصفر".

وأظهرت الصور، التي حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من شركتي "إيرباص" و"بلانيت"، والملتقطة بين 14 أبريل/نيسان و10 مايو/أيار 2026 مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في فبراير/شباط قبل الحرب، انتشار آليات عسكرية وهندسية داخل عدد كبير من بلدات الجنوب اللبناني.

صورة تظهر انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في بنت جبيل – 10-05-2026 ( آيرباص- الجزيرة)

وتشير المقارنات البصرية إلى وجود عمليات هدم وتجريف في مناطق مأهولة ومحيط منشآت مدنية ودينية، كما بينت الصور وجود معدات وآليات هندسية مخصصة لأعمال الهدم وتسوية الأرض وإزالة الركام.

الناقورة

صورة تظهر انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في الناقورة – 16-04-2026 ( آيرباص- الجزيرة)

أظهرت صور ملتقطة في 16 أبريل/نيسان الماضي وجود العديد من الآليات والمعدات الهندسية التي تنفذ مهام هدم المباني. وبينت الصور تمركز هذه القوات في أكثر من نقطة، وبخاصة في منطقة الصيد البحري الخاصة بالمدنيين، والتي تجاور قاعدة اليونيفيل في تلك المنطقة.

مجدل زون

صورة تظهر انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في مجدل زون – 16-04-2026 ( آيرباص- الجزيرة)

كما أظهرت صور 16 أبريل/نيسان الماضي تمركز نحو 4 آليات هندسية مخصصة لمهام الهدم على طريق رئيسي يؤدي إلى البلدة ومحيطه، وكذلك في وسط البلدة.

قزح

صورة تظهر انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في بلدة قزح- 16-04-2026 ( آيرباص- الجزيرة)

أما في بلدة قزح، فقد كشفت صور 16 أبريل/نيسان الماضي عن تمركز يقدر بنحو 15 آلية عسكرية، من بينها معدات هندسية، توزعت على طول الطريق الرئيسي وعلى مشارف البلدة، في حين تمركز بعضها داخل وسط البلدة.

بنت جبيل وعيناتا

صورة داخلية انتشار الجيش الإسرائيلي في بنت جبيل جنوب لبنان المصدر: Airbus+Planet Labs PBC
صورة تظهر انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في عيناتا – 10-05-2026 ( آيرباص- الجزيرة)

أظهرت صور 14 أبريل/نيسان الماضي تمركز نحو 39 آلية عسكرية في محيط مقبرة بنت جبيل، كما رصدت صور 10 مايو/أيار الجاري وجود 7 آليات عسكرية في المحيط ذاته، بالإضافة إلى 3 آليات داخل بلدة عيناتا على مشارف المدينة وعند بركة عيناتا.

دبل

صورة تظهر انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في دبل – 16-04-2026 ( آيرباص- الجزيرة)

وفي دبل، أظهرت صور 16 أبريل/نيسان الماضي تمركز آليتين، كل منهما على طريق رئيسي عند مدخل البلدة.

دير سريان

صورة تظهر انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في دير سريان – 18-04-2026 ( آيرباص- الجزيرة)

في هذه البلدة شبه المهدمة بالكامل، كشفت صور 18 أبريل/نيسان الماضي عن تمركز ظهر على طول الطريق الرئيسي للبلدة بنحو 18 آلية عسكرية، من بينها معدات هندسية.

الخيام

صورة تظهر انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في الخيام – 14-04-2026 ( آيرباص- الجزيرة)

أظهرت صور 14 أبريل/نيسان الماضي في الخيام تمركز آليات عسكرية بكثافة، وقدر عددها بنحو 33 آلية تتمركز في مركز احتجاز الخيام السابق ومحيطه، وهو المركز الذي تم هدمه في وقت سابق.

عيتا الشعب ورامية

صورة تظهر انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في عيتا الشعب ورامية بنت جبيل – 16-04-2026 ( آيرباص- الجزيرة)

كشفت صور 14 أبريل/نيسان الماضي عن تمركز واسع للآليات العسكرية والمعدات الهندسية الإسرائيلية، يقدر عددها بنحو 22 آلية، بين بلدتي عيتا الشعب ورامية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3371 قتيلا و10 آلاف و129 مصابا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

المصدر: الجزيرة

