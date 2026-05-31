ماذا قال ترمب عن إلفيس بريسلي؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يفكر في أن يكون نجما رئيسيا في تجمّع يجري تنظيمه في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة ، مؤكدا أنه يستطيع جذب جماهير أكثر من إلفيس بريسلي.

وجاء ذلك بعد انسحاب العديد من الفنانين من الفعاليات، التي قال بعضهم إنه تم تسييسها.

وكان من المقرر أن تبدأ الحفلات الموسيقية في 25 يونيو/حزيران ضمن فعالية تستمر حتى 4 يوليو/تموز، تنظمها منظمة "فريدوم 250" في ناشونال مول. وتُعَد هذه المنظمة كيانا مشتركا بين القطاعين العام والخاص مدعومة من ترمب.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصته "تروث سوشال" غداة إعلان فنانين انسحابهما بعد انسحاب 3 آخرين من أصل 7 فنانين "أتفهّم أن الفنانين يعانون التوتر والقلق" بشأن الأداء.

وأضاف "لذا أفكر في إضافة عامل الجذب الأول في أي مكان في العالم، الرجل الذي يحظى بجماهير أكثر بكثير من إلفيس في أوج شهرته، والرجل الذي يقول بعضهم إنه أعظم رئيس في التاريخ (الأعظم على الإطلاق!)، دونالد جيه ترامب، ليحل محل هؤلاء (الفنانين) ذوي الأجور المرتفعة من الدرجة الثالثة".

وأشار إلى أنه أمر مساعديه بتقييم جدوى إقامة تجمّع "أمريكا عادت" حيث سيلقي خطابا "لدفع البلاد إلى الأمام كما فعلت منذ أن أصبحت رئيسا".

وجاءت تصريحات ترمب بعد إعلان العديد من الفنانين -بمن فيهم مغنية موسيقى الريف مارتينا ماكبرايد ومغني الروك بريت مايكلز المغني الرئيسي لفرقة بويزن- انسحابهم من سلسلة حفلات موسيقية يرعاها البيت الأبيض.

وقال مايكلز في منشور على فيسبوك "لسوء الحظ، ما تم تقديمه لنا على أنه احتفال ببلدنا تحوّل إلى شيء أكثر إثارة للانقسام مما وافقت على أن أكون جزءا منه".

إعلان

وحاول ترمب علنا أن يضع بصمته على الاحتفالات، وأبرزها تنظيمه مباراة فنون قتالية مختلطة شديدة العنف في ساحة أنشئت خصيصا في حديقة البيت الأبيض، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الثمانين في 14 يونيو/حزيران.