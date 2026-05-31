بعد تعديل "أوكوس".. أستراليا ستتلقى غواصات نووية مستعملة من واشنطن

كشفت أستراليا والولايات المتحدة أنهما ستعملان على تعديل اتفاق "أوكوس" لشراء كانبرا غواصات تعمل بالطاقة النووية، حيث لن يشمل بعد الآن قطعا جديدة بل ستكون كلها مستعملة.

والتقى البلدان في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة الذي يجمع كبار المسؤولين والخبراء في مجال الدفاع من حوالي 45 دولة.

وبموجب اتفاق "أوكوس" الذي أُبرم عام 2021، يُفترض أن تتلقى أستراليا 3 غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية من فئة "فيرجينيا" من الولايات المتحدة في غضون 15 عاما.

وفي بيان مشترك صادر عن ريتشارد مارلز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي، ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أكد الثلاثي إجراء تعديل على اتفاق الغواصات.

ورحب البيان بالنهج المقترح لتبسيط عملية استحواذ أستراليا على غواصات من فئة فيرجينيا وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة، وتحقيق أقصى مقدار من الكفاءة في التكاليف.

وأوضحوا أن النهج سيُمكِّن أستراليا من الحصول على 3 غواصات فيرجينيا في الخدمة بدلا من مزيج من غواصات جديدة وأخرى مستعملة.

وتملك البحرية الأمريكية 24 سفينة من فئة فيرجينيا، لكن أحواض بناء السفن الأمريكية تعاني من أجل تحقيق أهداف الإنتاج المحددة بقطعتين جديدتين كل عام.

وفي الولايات المتحدة، تساءل المنتقدون عن سبب بيع واشنطن غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا دون تلبية حاجات جيشها وتأمين مخزونه أولا.

وكانت أستراليا تتوقع استلام غواصتين مستعملتين وغواصة جديدة من طراز فيرجينيا.

في السياق، قال ⁠⁠هيغسيث إن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعمل معا على تطوير غواصات مسيّرة في إطار اتفاق تحالف أوكوس ⁠⁠العسكري الأمني ثلاثي الأطراف.

وذكر تحالف أوكوس في بيان مشترك أن تسليم المركبات سيبدأ في عام 2027.

ويقع "أوكوس" في قلب إستراتيجية الدفاع الأسترالية وقد تصل كلفته إلى 235 مليار دولار أمريكي على مدى 30 عاما، وفقا لتوقعات الحكومة.

وأبرمت الدول الثلاث اتفاق أوكوس كجزء من جهودها لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، ووصفت بكين هذا الاتفاق بأنه خطير، محذرة من أنه قد يدفع ⁠⁠لسباق تسلح في المنطقة.