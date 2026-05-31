بسبب "الجنبية".. الشرطة البريطانية توقف شابين يمنيين وصاحب الواقعة يوضح

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، بعدما أظهر الشرطة البريطانية في مدينة مانشستر وهي توقف شخصين من الجنسية اليمنية بسبب ارتدائهما الخنجر أو كما يطلق عليه أهل اليمن "الجنبية".

ومع انتشار المقطع انقسمت ردود أفعال المتابعين عبر الفضاء الرقمي إلى تيارين، الأول يرى أصحابه أن احترام قوانين بلد الإقامة واجب أساسي على الجميع.

وأشار مغردون إلى أن التعبير عن حب الزي الوطني لا يبرر مخالفة القوانين المحلية، مؤكدين أن الاستئذان الشفهي من السلطات لا يحمل قيمة قانونية ما لم يكن موثقاً وموقعاً من الجهات المختصة، خاصة في ظل القيود الصارمة التي تفرضها بريطانيا على حمل الأسلحة البيضاء للحد من حوادث الاعتداء.

أما الفريق الآخر رأى أن ارتداء الزي التقليدي يندرج تحت إطار الحرية الشخصية والتعبير الثقافي، مستشهدين بتجارب لبعض المغتربين العرب والمسلمين في أوروبا الذين يرتدون أزياءهم التقليدية دون عوائق، طالما لم يشكل ذلك تهديداً للأمن.

ومع تصاعد الجدل بين رواد العالم الافتراضي، خرج الشاب المعني بالواقعة في تسجيل توضيحي لكشف الملابسات، مؤكداً أن الإساءات والتعليقات الجارحة التي صدر بعضها من أبناء جاليته هي ما دفعته للحديث لتبرئة ساحته وتأكيد احترامه الكامل للقوانين منذ وصوله إلى بريطانيا.

أوضح الشاب أنه تواصل مع الشرطة مباشرة قبل خروجه للاستفسار عن إمكانية ارتداء "الجنبية" كجزء من مظاهر الاحتفال بالعيد، وأفاد بأنهم أبلغوه بعدم ممانعة ذلك كحق أصيل له للاحتفال بموروثه كسائر الجاليات.

وفي ثاني أيام عيد الأضحى، وأثناء توجهه برفقة صديقه لاستقلال الحافلة، طلب منهما المشرف التوقف لحين مراجعة الإدارة والشرطة. وأبدى الشاب مرونة تامة مع الطلب، مشترطاً فقط عدم تجمهر المارة أو تصويره، وتوجه إلى شارع مجاور بانتظار وصول الدورية.

وعند وصول الشرطة، جرى اقتياده وصديقه لفترة وجيزة بسيارة الدورية للاستفسار، حيث تبين أن التوقيف جاء بناء على 10 بلاغات قدمها مارّة، ادعوا فيها قيام الشابين بإشهار الخناجر في مكان عام.

و نفى الشاب في الفيديو هذه التهمة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يخرج الخنجر من غمده مطلقاً، وطالب السلطات بالرجوع إلى كاميرات المراقبة المحيطة لإثبات صحة أقواله.

وأنهى الشاب توضيحه بالإشارة إلى أن التحقيق السريع أثبت سلامة موقفه؛ حيث أعادت له الشرطة هاتفه والجنبية، مع الاحتفاظ بـ "النصل" (الشفرة الحديدية) مؤقتاً لاستكمال الفحص الفني المعتاد، قبل أن يتم إبلاغه رسمياً بأن "القضية أغلقت تماماً ولا توجد أي تبعات قانونية بحقه".