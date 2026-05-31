النفط وهرمز وإيبولا على أجندة وزيرة خارجية بريطانيا خلال زيارتها للصين والهند

تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى الصين يوم الاثنين، ثم ⁠إلى الهند في وقت لاحق من الأسبوع، في جولة ستركز على قضايا عالمية بدءا من مضيق هرمز والحرب بين روسيا وأوكرانيا وحتى أحدث موجة لتفشي ⁠فيروس إيبولا.

وذكرت الحكومة البريطانية أن كوبر ستلتقي نظيرها الصيني وانغ يي ونائب الرئيس الصيني هان تشنغ في الثاني من يونيو/حزيران، قبل أن تتوجه في اليوم ‌التالي إلى مدينة شينزن، حاضرة التكنولوجيا الواقعة في جنوب الصين، للمشاركة في برنامج يركز على العلوم والتكنولوجيا.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والزعيم الصيني شي جين بينغ بإعادة ضبط العلاقات خلال زيارة ستارمر للصين في يناير/كانون الثاني، وتعهدا بمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

ومن المتوقع أن تصل كوبر إلى الهند في الرابع من يونيو/حزيران، ومن المقرر أن تلتقي ⁠وزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جيشينكار، إضافة إلى رجال أعمال وأكاديميين وشركاء حكوميين يعملون على تنفيذ مبادرة "رؤية المملكة المتحدة والهند 2035″.

وتأتي ⁠زيارة كوبر للصين والهند في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية وترتفع فيه أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفي الوقت الذي تعاني فيه بريطانيا تباطؤ النمو الاقتصادي.

ووقعت بريطانيا والهند اتفاقية تجارة حرة ‌العام الماضي، تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وتحسين الوصول إلى الأسواق في مختلف القطاعات، لكن وزير التجارة الهندي راجيش أغراوال قال -الشهر الماضي- إن تنفيذ الاتفاقية واجه ‌عقبة ‌بسبب القيود الجديدة التي فرضتها لندن على استيراد الصلب.

وقالت الحكومة البريطانية إن "لقاءات كوبر المرتقبة مع هاتين القوتين العظميين من المتوقع أن تركز على معالجة أهم التحديات العالمية".