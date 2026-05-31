الشرع يبحث في اتصال مع ترمب رفع ما تبقى من العقوبات على سوريا

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها أن الرئيس أحمد الشرع أبلغ ترمب أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل "خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين"، إضافة إلى "تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية".

كما أكد الشرع للرئيس الأمريكي أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، و"أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار" لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين، وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.

دعم أمريكي لمسار التعافي

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مشددا خلال الاتصال على "أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا".

وذكر بيان الرئاسة السورية أن الجانبين أكدا على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن اليوم الأحد أن سفير واشنطن لدى تركيا توم برّاك سيُعين مبعوثا رئاسيا خاصا لكل من سوريا والعراق، وذلك بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهاء مهمته كمبعوث خاص لسوريا.

وجاء إعلان ترمب في منشور على منصته تروث سوشيال، حيث أشاد ببرّاك، واصفا أداءه بـ"المتميز"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيواصل العمل "بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية" في إطار مهامه الجديدة، إلى جانب دوره كسفير للولايات المتحدة في أنقرة.