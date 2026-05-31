أخبار|تحقق|سوريا

إلى أين وصل امتداد فيضان الفرات في سوريا؟ الأقمار الصناعية توضح

حفظ

This aerial picture shows water being released from the Euphrates Dam in Tabqa in Raqa province as water levels rise along the Euphrates River on May 30, 2026. Syria's energy ministry warned on April 28 of rising water levels on the Euphrates River after flooding in the north and east following increased flows from neighbouring Turkey and recent rains. A statement said government water authorities in Deir Ezzor, Raqa and Aleppo provinces had announced a "state of emergency" and were taking precautionary measures. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP via Getty Images)
تدفق المياه من سد الفرات في الطبقة بمحافظة الرقة إثر ارتفاع منسوب النهر. (أ ف ب)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 31/5/2026
|
آخر تحديث: 13:20 (توقيت مكة)

رصدت صور أقمار صناعية التقطت بين 11 مارس/آذار و30 مايو/أيار 2026 وجود اتساع متدرج في الرقعة المغمورة بمياه نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، في وقت أظهرت فيه مقاطع متداولة عمليات نقل للأهالي بواسطة القوارب بين ضفتي النهر في بعض المناطق المتأثرة بارتفاع المنسوب.

الأقمار الصناعية توضح اتساع رقعة فيضان الفرات في سوريا (سينتينال + الجزيرة)
الأقمار الصناعية توضح اتساع رقعة فيضان الفرات في سوريا (سينتينال + الجزيرة)

وتظهر المقارنة الزمنية لصور القمر الأوروبي "سينتينال-2" وجود ارتفاع متواصل في مستويات المياه على امتداد ضفتي الفرات، حيث بلغ هذا الارتفاع ذروته في أحدث الصور الملتقطة يوم 30 مايو/أيار، وفق تحليل بصري للصور المرفقة أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة.

اتساع الرقعة المغمورة

وبحسب الصور الفضائية، فقد اتسعت المساحات التي غمرتها المياه على طول ضفتي النهر في دير الزور، لتشمل مساحات زراعية وأراضي محاذية للفرات، كما ظهر التأثير بصفة واضحة في عدد من القرى والمعابر المحلية.

صورة داخلية صور أقمار صناعية لسد الفرات بعد الفيضانات التي شهدتها المنطقة (سنتينال)
صور أقمار صناعية لسد الفرات بعد الفيضانات التي شهدتها المنطقة (سينتينال)

وتظهر صور التقطت في 26 مايو/أيار كذلك تدفق المياه من سد الفرات في محافظة الرقة، بعد فتح بوابات المفيض نتيجة ارتفاع المناسيب خلف السد، بحسب ما تفيده المقارنة البصرية للصور.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

كما تظهر المعطيات المرئية تأثر الجسر الترابي في الميادين بارتفاع منسوب النهر، في مؤشر على امتداد تأثير المياه إلى البنية الخدمية ومسارات العبور المحلية.

قوارب بدل المعابر

وبالتوازي مع ذلك، نشرت منصات سورية يوم السبت مقاطع فيديو توثق نقل الأهالي بالقوارب بين ضفتي نهر الفرات في محافظة دير الزور، في ظل استمرار تداعيات ارتفاع منسوب المياه.

وأظهرت المقاطع، التي قالت منصات محلية ووكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنها من المنطقة، عناصر من القوات البحرية السورية وهم ينقلون الأهالي بين الميادين والحوايج، بعد تأثر عدد من المناطق الواقعة على ضفتي النهر. وذكرت "سانا" أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى التعامل مع تداعيات الفيضانات وتسهيل حركة الأهالي بين الضفتين.

الكورنيش تحت المياه

وفي مدينة دير الزور، غمرت مياه الفرات أجزاء من شارع الكورنيش، وفق صور ومقاطع متداولة خلال الأيام الماضية، أظهرت مرور المركبات بصعوبة في بعض المقاطع المغمورة.

كما نشرت وكالة "سانا" صوراً توثق غرق أجزاء من الكورنيش نتيجة ارتفاع منسوب المياه، بما يعكس امتداد تأثير الفيضانات إلى شوارع ومرافق داخل المدينة، وليس فقط إلى الأراضي الزراعية والمناطق الريفية المحاذية للنهر.

تحسن تدريجي

وفي السياق، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن "الوضع المائي على نهر الفرات يمر بحالة تحسن تدريجي"، موضحا أنه جرى إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات، مما خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مع استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان عودة المناسيب إلى مستوياتها الطبيعية بصورة تدريجية.

People stand at the site of a collapsed bridge while they wait for assistance to cross to the other side in Syria's Deir Ezzor province as water levels from the Euprates river rise on May 30, 2026. Syria's energy ministry warned on April 28 of rising water levels on the Euphrates River after flooding in the north and east following increased flows from neighbouring Turkey and recent rains. A statement said government water authorities in Deir Ezzor, Raqa and Aleppo provinces had announced a "state of emergency" and were taking precautionary measures. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP via Getty Images)
أهال يقفون قرب جسر منهار بانتظار العبور نحو الضفة الأخرى في دير الزور. (أ ف ب)

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه مناطق محاذية للنهر تشهد تدفق المياه إلى بعض الشوارع والأراضي الزراعية، وسط تقارير محلية عن وقوع أضرار في عدد من المواقع المتأثرة.

إعلان

وتبرز صور الأقمار الصناعية والمشاهد الميدانية حجم الضغط الذي فرضه ارتفاع منسوب الفرات على السكان والبنية الخدمية في دير الزور، بينما تواصل الجهات الرسمية عمليات الاستجابة والحد من آثار المياه على الأهالي والمرافق الحيوية.

المصدر: الجزيرة

إعلان