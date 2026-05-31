إصابة 3 إسرائيليين بعملية دهس في الضفة ومقتل منفذها

أصيب 3 إسرائيليين، مساء اليوم الأحد، في عملية دهس عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية، بحسب الإسعاف الإسرائيلي، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في موقع الحادث جنوبي بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية مع إسرائيل، أبلغتها باستشهاد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح نتشة (31 عاما) برصاص جيش الاحتلال عند مفرق عتصيون جنوب بيت لحم.

بدورها، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن مستوطنتين أصيبتا جراء عملية دهس وقعت عند مفترق غوش عتصيون، مشيرة إلى أن منفذ الاعتداء، وهو من سكان مدينة الخليل، جرت تصفيته بإطلاق النار عليه في المكان من قبل جندي.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، إن طواقمها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، موضحة أن مصابَين اثنين في حالة خطرة، وأن الحالة الثالثة متوسطة الإصابة.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينيا نفذ عملية دهس عند مفترق غوش عتصيون، كما أغلقت سلطات الاحتلال شارع 60 قرب المفترق أمام حركة السير، وسط انتشار أمني واسع في المنطقة.

إغلاق مداخل بيت لحم

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي أغلق عددا من مداخل محافظة بيت لحم، وشدد إجراءاته العسكرية في المنطقة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم، عقب ما ادعته بشأن وقوع عملية دهس عند مفترق غوش عتصيون.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين، لا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأسفر التصعيد في الضفة عن استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/أيار الماضي.