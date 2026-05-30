الثالث في أسبوع.. 3 قتلى بقصف أمريكي على قارب شرقي المحيط الهادي

نفّذ الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، ضربة جديدة استهدفت قاربا يُشتبه في ضلوعه بتهريب المخدرات شرقي المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل 3 رجال، في ثالث عملية من نوعها هذا الأسبوع، ليرتفع إجمالي القتلى في هذه الحملة إلى أكثر من 200 شخص.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية الضربة الأخيرة ضمن حملة مستمرة منذ أشهر ضد قوارب تقول واشنطن إنها تُستخدم في تهريب المخدرات عبر البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، قائلة إن القارب "كان متورطا في عمليات تهريب المخدرات وتديره منظمة إرهابية مصنفة"، دون تقديم أي دليل.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، تتضمن إعلانات الجيش الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي عادة مقاطع فيديو للهجمات، لكنّ المقطع الأخير يبدو الأول الذي يُنشر بالألوان بدلا من الأسود والأبيض.

وأظهر مقطع الفيديو قاربا صغيرا يبحر في المحيط قبل أن يتعرض لضربة ويتحول إلى كرة من اللهب، ثم يظهر وهو يحترق، بينما بدت أجسام تطفو حوله في المياه.

وبدأت سلسلة الضربات الأمريكية في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب أن الولايات المتحدة في صراع مسلح مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، قائلة إنها تقف وراء تدفق المخدرات إلى المجتمعات الأمريكية.

ولا تقدم إدارة ترمب أي أدلة على تورط القوارب التي تستهدفها بتهريب المخدرات.

وندد خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة بهذه الهجمات، واصفين إياها بأنها عمليات إعدام خارج نطاق القانون.