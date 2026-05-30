عودة دامية من باكستان.. مصرع 18 لاجئا أفغانيا بانقلاب شاحنة

قُتل 18 شخصا على الأقل وأُصيب 35 آخرون بجروح معظمهم من النساء والأطفال، إثر انقلاب شاحنة تقل لاجئين أفغانيين لدى عودتهم من باكستان، حسبما أفاد مسؤولون في العاصمة الأفغانية كابل اليوم السبت.

ووقع الحادث في ولاية لغمان على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة الأفغانية كابل، بولاية ننغرهار، وفقا لما ذكره عبد الملك نيازائي، المتحدث باسم حاكم الولاية، الذي أوضح أن من بين القتلى 10 أطفال و5 نساء، ونُقل المصابون إلى مستشفيات في ننغرهار لتلقي العلاج.

وأعرب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، عن حزنه العميق، إزاء هذه المأساة التي وقعت في نهاية عيد الأضحى المبارك. وقدّم تعازيه لأسر الضحايا، وجاء في منشور له على منصة إكس "ندعو الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

كان الركّاب من بين آلاف الأفغانيين الذين عادوا مؤخرا من باكستان، التي شنت حملة قمع ضد المهاجرين غير الشرعيين عام 2023، وقامت منذ ذلك الحين بترحيل أو الضغط على العديد منهم للمغادرة.

كما كثفت إيران عمليات طرد المهاجرين الأفغانيين في الفترة نفسها تقريبا. ومنذ ذلك الحين، عاد ملايين الأفغانيين إلى ديارهم من البلدين، بمن فيهم العديد ممن وُلدوا في باكستان وقضوا عقودا يعيشون ويعملون هناك.

وتُعَد حوادث المرور المميتة شائعة في أفغانستان، ويعود ذلك جزئيا إلى سوء حالة الطرق نتيجة عقود من الصراع، والقيادة المتهورة، وغياب القوانين المرورية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أسفر تصادم بين حافلة تقل مهاجرين أفغانيين عائدين من إيران ومركبتين أخريين في غرب أفغانستان عن مقتل 78 شخصا، بينهم 19 طفلا.