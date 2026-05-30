قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا واتهامات لكييف باستهداف محطة زاباروجيا النووية

أحد المواقع الروسية التي سقطت فيها مسيّرة أوكرانية (الفرنسية)
Published On 30/5/2026

استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية محطة زاباروجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، وهي الكبرى في أوروبا، وفق ما أفادت به شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة اليوم السبت.

وقال رئيس "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيف في بيان إن "مسيرة أوكرانية استهدفت بعد ظهر اليوم السبت مبنى الآلات في الوحدة السادسة، ما أدى إلى انفجار لاحق".

ولم يُلحق الانفجار أضرارا بالمعدات الرئيسية، لكنه أحدث ثقبا بجدار قاعة الآلات، وفق المصدر ذاته.

وسيطرت روسيا على محطة زاباروجيا النووية في مارس/آذار 2022، ولا تزال بالقرب من خطوط المواجهة في المنطقة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

وتعرضت المحطة لقصف متكرر خلال الحرب المستمرة منذ 4 سنوات، ما يثير مخاوف من وقوع حادث نووي في المنشأة.

هجمات متصاعدة

وتأتي هذه التطورات وسط تبادل هجمات جديدة بين روسيا وأوكرانيا في تصعيد ميداني أسفر عن سقوط قتلى وحرائق في منشآت حيوية داخل البلدين، وسط استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال فريق إدارة الأزمات في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية إن 3 رجال لقوا حتفهم في بلدة أوكتيابرسكي، التي تبعد بضعة كيلومترات فقط عن الحدود مع أوكرانيا، وذلك في هجومين منفصلين.

وفي مدينة أرمافير، بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا، أفادت السلطات بنشوب حريق في مستودع نفط دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى أنه سبق استهداف هذه المنشأة النفطية بمسيرات أوكرانية.

كما استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلة نفط ومستودعا نفطيا في جنوب روسيا اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حرائق من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت به السلطات الروسية.

أحد عناصر الجيش الأوكراني يحمل مسيرة مفخخة (غيتي إيميجز)

وقال حاكم منطقة روستوف جنوب روسيا يوري سليوسار إن ناقلة نفط في ميناء تاغانروغ استُهدفت خلال ليلة أمس، مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من إخماد الحريق الذي نجم عن الاستهداف، دون "تسرب للنفط".

من جهة أخرى، أكد سليوسار أنه جرى إسقاط نحو 50 مسيرة أوكرانية.

وفي منطقة ‌‌كراسنودار الروسية المجاورة، ذكرت سلطات مدينة أرمافير أن حريقا اندلع في مستودع نفط داخل المنطقة الصناعية بالمدينة، وجرت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الغارة الأوكرانية استهدفت منشأة نفطية في أرمافير، على بعد نحو 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وأضاف أن من حق أوكرانيا الرد على هجمات روسيا، مضيفا: "كان بإمكان روسيا إنهاء عدوانها منذ وقت بعيد لكنها اختارت إطالة أمده ومواصلته".

وكثّفت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالمسيرات على منشآت لوجستية ونفطية في جنوب روسيا، متسببة بأضرار جسيمة.

هجمات روسية

من جانبها، أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت خلال ليلة أمس صاروخا لم يتم تحديده، وستة صواريخ كروز، و290 طائرة مسيرة.

رجال إطفاء يخمدون حريقا اندلع بعد أن أصابت مسيرة روسية مبنى سكنيا (أسوشيتد برس)

وأضافت أن 284 مقذوفا تم اعتراضها، إلا أنه تم تسجيل 9 إصابات مباشرة في 7 مواقع، بينما سقطت شظايا الحطام في 10 مواقع أخرى.

وقال حاكم زاباروجيا إيفان فيدوروف إن شخصا قُتل وأصيب اثنان آخران في هجوم روسي بطائرة مسيرة، كما ترددت أنباء عن إصابة 3 أشخاص في أعقاب هجوم روسي على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

