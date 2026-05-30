كاميرا الجزيرة ترصد لحظة استهداف سيارة بالنبطية اللبنانية

بثت قناة الجزيرة لقطات حصرية للحظة قصف مسيّرة إسرائيلية لسيارة في النبطية جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وتدمير السيارة.

وجرى استهداف السيارة بصاروخ أُطلق بشكل مباشر من أحد الشوارع الرئيسية في النبطية، وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن السيارة من نوع "رابيد".

وأظهرت اللقطات الحصرية فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق وانتشال جثمان أحد الأشخاص من داخل السيارة التي دُمّرت بالكامل، وربما يبحثون عن أشلاء متبقية، كما قال مازن.

وقال مازن إن المسيّرة الإسرائيلية كانت ترصد المكان المستهدف.

كما يؤكد أن منطقة النبطية شبه فارغة من السكان، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهدافاتها للناس في جنوبي لبنان، مؤكدا أن المقاتلات والمسيّرات الإسرائيلية تستهدف أشخاصا يقودون سياراتهم ويتبين لاحقا أنهم من المدنيين.

وشن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مدينة النبطية وعدة بلدات في جنوبي لبنان.

كما شهدت مدينة النبطية موجة نزوح جديدة لعشرات السكان، بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة واقتراب القوات المتوغلة من مشارف المدينة الأهالي إلى مغادرتها، عقب أشهر من التمسك بالبقاء رغم القصف المستمر.

واضطر السكان -الذين رفضوا مغادرة المدينة طوال الفترة الماضية- أخيرا إلى النزوح، مع وصول القوات الإسرائيلية إلى مسافة بضعة كيلومترات من أطراف النبطية، التي تعد من أبرز مدن جنوبي لبنان.