قرار قضائي بإزالة اسم ترمب من واجهة مركز فنون بواشنطن

أمر قاضٍ أمريكي، الجمعة، بإزالة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من واجهة مركز شهير للفنون في العاصمة واشنطن، عمد مجلس إدارته الموالي للرئيس لوضع اسمه عليه.

وقال القاضي الأمريكي كريستوفر كوبر إن تغيير تسمية مركز كينيدي للفنون بإضافة اسم ترمب غير قانوني، وأمر بالعودة إلى التسمية السابقة.

وجاء في القرار: "خلصت المحكمة إلى أن مجلس الإدارة تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في القانون بإطلاقه بصورة أحادية اسم الرئيس ترمب على مركز كينيدي".

وذكر القرار أن الكونغرس هو وحده صاحب الحق في تغيير اسم المركز، وأعطى الإدارة مهلة 14 يوما لإزالة اسم ترمب من الواجهة ومن كل المواد المرتبطة بالمكان.

وأضاف: "لقد منح الكونغرس مركز كينيدي اسمه، ولا جهة غير الكونغرس بإمكانها تغييره".

كما أصدر كوبر أمرا مؤقتا بتجميد طلب ترمب إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين لإجراء أعمال تجديد.

التخلي عن الإشراف

وعقب صدور القرار، أعلن ترمب التخلي عن الإشراف على المركز، وكتب في منصته تروث سوشال: "سنعمل مع الكونغرس لنقل هذه المؤسسة الفاشلة إليه مجددا، لكي يتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بها".

وكان هذا المركز الفني الواقع في قلب العاصمة واشنطن قد سُمِّي تكريما للرئيس جون كينيدي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوت مجلس إدارة المركز الذي يهيمن عليه حلفاء ترمب، على إعادة تسميته ليصبح "مركز ترمب كينيدي". وسرعان ما أُضيف اسم الرئيس الجمهوري إلى الواجهة بأحرف ذهبية كبيرة فوق اسم كينيدي.

وبعد توليه الرئاسة لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025، اتخذ ترمب سلسلة تدابير لرفع اسمه وصورته في المساحات الرسمية، وهي إجراءات تخالف التقاليد السياسية الأمريكية.

كما تسعى إدارة ترمب لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولارا تحمل صورته احتفالا بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد عن الإمبراطورية البريطانية.