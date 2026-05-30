7 شهداء و25 مصابا في غزة خلال يومين

استُشهد فلسطيني، وأُصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلة، بقصف من مسيّرة إسرائيلية، اليوم السبت، لتجمّع مدنيين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بوصول جثمان الشهيد جمال أبو عون و3 مصابين بينهم طفلة، جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمع مواطنين في محيط المستشفى.

وفي السياق، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، فجر السبت، مناطق شرق وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما طال قصف مدفعي آخر شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و938 شهيدا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ارتفعت إلى 929 شهيدا و2811 مصابا، إضافة إلى 781 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فارتفعت إلى 72 ألفا و938 شهيدا و172 ألفا و919 مصابا.

تنديد أممي

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غزة يجب أن تكون بالكامل للفلسطينيين.

جاء ذلك في رده على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن بلاده ستوسّع المناطق التي تحتلها في قطاع غزة لتصل إلى 70%.

وجاءت تصريحات دوجاريك في الإحاطة الصحفية اليومية، التي تحدث خلالها عن آخر التطورات في غزة.

وقال المتحدث الأممي: "يجب أن تكون غزة بنسبة 100% ملكا للشعب الفلسطيني، وهذا ما نريد رؤيته"، ودعا إسرائيل إلى سحب قواتها المحتلة ممّا يُسمى بالخط الأصفر.

والخميس، أقر نتنياهو باحتلال الجيش الإسرائيلي 60% من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70%.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على 53% من مساحة غزة، بعد انسحابه إلى ما سماه الخط الأصفر، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة.

وبموجب الخطة، كان يفترض أن ينفّذ الجيش الإسرائيلي مزيدا من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة.

والخط الأصفر شريط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على أن ينفّذ انسحابات إضافية لاحقا، ويفصل بين مناطق سيطرة الجيش والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالوجود فيها.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت دمارا طال 90% من البنى التحتية.