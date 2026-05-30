رئيس الوزراء اللبناني: نواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق

وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنوب بلاده بأنها "تصعيد خطير وغير مسبوق"، مؤكدا أن تل أبيب تنتهج سياسة "تدمير شامل وتنفذ تهجيرا جماعيا" يتجاوز استهداف مناطق محددة إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد بالقوة.

وفي تصريحات تأتي وسط توتر ميداني متصاعد، شدد سلام على أن الدولة اللبنانية لن تألو جهدا في تحقيق وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذه الحرب "فُرضت على لبنان وكُلفتها اليوم كبيرة".

وأضاف أن الحكومة مصممة على حماية البلاد بما يحول دون تحويل لبنان إلى "صندوق بريد لرسائل إقليمية"، معلنا أن قرار الذهاب إلى المفاوضات يمثل "الخيار الأنسب كونه الطريق الأقل كلفة"، مع تأكيده عدم المساومة على الثوابت الوطنية المتمثلة في الانسحاب الكامل، وإعادة الأسرى، وعودة النازحين إلى أرضهم.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن إسرائيل "لن تكسب أمنا عبر التدمير" و"سياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي"، داعيا إلى توحيد الجهود الداخلية، وقال "عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة ودون تفرد نصبح أقوى"، مجددا التأكيد على أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3355 قتيلا و10 آلاف و95 مصابا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.