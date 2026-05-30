القاهرة- وجهت مصر دعوة لوفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حركة حماس وممثلي مجلس السلام، للجزيرة نت، عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع، لإنقاذ الاتفاق من الانهيار بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إصدار توجيهات لجيش الاحتلال بالسيطرة على 70% من غزة، بما يخالف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المعلنة للسلام.

وأوضح المصدر أن القاهرة أجرت سلسلة اتصالات مع الوسطاء والضامنين في تركيا وقطر، إضافة إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، من أجل العودة لمسار المفاوضات، لافتا إلى أن مصر أعدت ورقة معدلة ومنقحة ببعض التفصيلات، في محاولة للخروج من مربع الأزمة الذي يعمل نتنياهو على البقاء داخله، وفق تعبير المصدر.

وقال المصدر إن هناك إدراكا لدى مصر والوسطاء في قطر وتركيا بأن ثمة أهدافا انتخابية لدى نتنياهو تقف وراء التصريحات الأخيرة المتعلقة بتوسيع احتلال القطاع، أو التصعيد الذي استهدف قائدي كتائب القسام عز الدين الحداد ومحمد عودة، خاصة في ظل ما يواجهه نتنياهو من صعوبات كبيرة في لبنان.

تحذير ودعوة لكبح جماح نتنياهو

وكشف المصدر المصري عن توجيه القاهرة رسالة تحذيرية للحكومة الإسرائيلية، تتعلق برفض أي إجراءات من شأنها توجيه سكان القطاع للهجرة الطوعية ودفعهم نحو معبر رفح وفق تصرفات أحادية، لافتا إلى أن الرسالة المصرية تضمنت أيضا رفضا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي كشف فيها عن خطة لتهجير سكان القطاع.

وكان كاتس قد أعلن الأربعاء الماضي، خلال كشفه عن اغتيال القائد العسكري الجديد لحركة حماس محمد عودة، أن إسرائيل ستنفذ خطة "الهجرة الطوعية" من قطاع غزة، قائلا: "سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في التوقيت وبالطريقة المناسبين".

وتتناقض تصريحات كاتس مع الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي رعته أمريكا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وكشف المصدر أن القاهرة دعت الرئيس ترمب، عبر اتصالات مع مسؤولين معنيين في الإدارة الأمريكية، للتدخل العاجل وكبح جماح نتنياهو.

دعوة لاحتواء التصعيد

من جانبه، قال مصدر قيادي في حركة حماس في الخارج إن قيادة الحركة تلقت بالفعل اتصالات مصرية تهدف إلى احتواء التصعيد الأخير، وعدم السماح بانهيار المفاوضات. ورجح القيادي بالحركة، في تصريح للجزيرة نت، عقد لقاء في القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت حركة حماس قد حذرت الخميس من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتخاذ خطوات "جادة وعاجلة" لإلزام إسرائيل باستحقاقات الاتفاق.

وقالت حماس في بيان لها إنها تدعو الإدارة الأمريكية لإعلان موقف واضح "يدين انتهاكات الاحتلال"، مشيرة إلى تصعيد إسرائيل لضرباتها الجوية التي قتلت 20 فلسطينيا خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولفت البيان إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار "يواجه خطر الانهيار نتيجة جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية المتواصلة".