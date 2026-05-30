روبيو: انتهاء تكليف توم باراك مبعوثا لسوريا لكنه سيظل يؤدي دورا مركزيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهاء التكليف الرسمي للسفير توم باراك كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيستمر في أداء دور مركزي ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للإشراف على ملفي سوريا والعراق.

وقال روبيو في تغريدة بحسابه على منصة إكس: "لقد أدى السفير توم باراك دورا لا يقدّر بثمن بصفته مبعوثنا الخاص إلى سوريا. ومع انتهاء صلاحية هذا المسمى الوظيفي، فإنه سيستمر في تولي دور مركزي لدى إدارة ترمب في كل من سوريا والعراق".

وأوضح روبيو أن الخبرة التي اكتسبها باراك وعلاقاته الواسعة في المنطقة تجعله عنصرا محوريا في إستراتيجية الإدارة تجاه الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

وجاء الإعلان مع حلول موعد انتهاء التكليف المحدد لباراك، الذي تولى المنصب في مايو/أيار 2025 إلى جانب عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا.

ولعب باراك دورا محوريا في صياغة إستراتيجية واشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بما في ذلك جهود تخفيف العقوبات والوساطة بين دمشق وقوات قسد.