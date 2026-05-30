بين إعلان ترمب وتشكيك طهران.. ماذا يعني رفع الحصار البحري عن إيران؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع الحصار البحري عن إيران موجة من التساؤلات بشأن دلالات هذه الخطوة وتوقيتها، وما إذا كانت تمثل بداية اتفاق سياسي ينهي المواجهة بين واشنطن وطهران أم مجرد إجراء مؤقت في إطار مفاوضات ما زالت مستمرة.

وزاد من الغموض تباين المواقف بين الجانبين، ففي الوقت الذي قدم فيه ترمب الخطوة باعتبارها جزءا من ترتيبات أوسع تشمل فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي، سارعت طهران إلى التأكيد أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن، وأن قضايا أساسية ما زالت عالقة، من بينها العقوبات والأموال المجمدة وآليات تنفيذ أي تفاهم مستقبلي.

ما الذي يعنيه إعلان ترمب رفع الحصار البحري عن إيران؟

الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة خلال الأزمة كان يهدف إلى خنق الصادرات الإيرانية والضغط اقتصاديا على طهران عبر تقييد حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها. وبالتالي فإن إعلان رفعه يعني عمليا إعادة فتح جزء من حركة التجارة والنقل البحري، وتخفيف أحد أهم أدوات الضغط الأمريكية.

وربط ترمب رفع الحصار بفتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة التجارية دون أي رسوم عبور، وهو ما يكشف أن الهدف الأمريكي لا يقتصر على إنهاء القيود على الموانئ الإيرانية، بل يشمل إعادة تأمين أحد أهم الممرات النفطية والتجارية في العالم.

ومن العناصر اللافتة أيضا في هذا الإعلان، حديث ترمب عن إزالة الألغام البحرية وإعادة السفن العالقة في المضيق إلى بلدانها، مما يوحي بأن واشنطن تتعامل مع الملف باعتباره جزءا من ترتيبات أمنية ميدانية مباشرة وليس مجرد إعلان سياسي.

لكن الإعلان لم يأتِ بوصفه خطوة مستقلة، إذ ربطه ترمب بشروط أخرى تشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والتعهد الإيراني بعدم امتلاك سلاح نووي.

هل يُعد رفع الحصار بندا أوليا في اتفاق نهائي؟

يبدو أن الإعلان أقرب إلى بند تمهيدي أو إجراء لبناء الثقة ضمن مسار تفاوضي أوسع، وليس جزءا من اتفاق نهائي مكتمل.

كما أن حديث ترمب عن تأجيل القرار النهائي بشأن التسوية يؤكد أن الملفات الرئيسية ما زالت قيد التفاوض.

لذلك يمكن قراءة إعلان ترمب على أنه إشارة إلى انتقال الصراع من مرحلة الضغط العسكري والبحري المكثف إلى مرحلة اختبار النوايا السياسية عبر إجراءات متبادلة محدودة. وإذا نجحت هذه الخطوات في بناء الثقة فقد تتحول إلى أساس لاتفاق أوسع، أما إذا تعثرت المفاوضات فإن احتمال عودة التوتر أو إعادة فرض القيود سيبقى قائما.

هل الصيغة التي تحدث عنها ترمب مرضية لإيران؟

لا تدل المؤشرات الحالية على قبول إيراني كامل للصيغة الأمريكية، فبينما تتحدث واشنطن عن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز باعتبارهما أساسا للتفاهم، تؤكد طهران أن القضايا الجوهرية لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والحصول على ضمانات واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق مستقبلي.

ولهذا فإن إيران تنظر إلى الخطوة الأمريكية باعتبارها غير كافية ما لم تندرج ضمن اتفاق أشمل يعالج جميع ملفات الخلاف.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تصريحات ترمب الأخيرة بشأن رفع الحصار البحري تأتي في إطار نمطه المعتاد في إبداء الآراء الأحادية.

وقالت المصادر إن "مزاعم ترمب ووسائل إعلام أمريكية بشأن الملف النووي لا أساس لها"، مضيفة أنه لا يجري في هذه المرحلة الحديث عن تفاصيل تتعلق بالملف النووي.

وأكدت أن إصرار ترمب على عدم الإفراج عن الأصول المجمدة يزيد شكوك طهران بشأن جدية واشنطن، موضحة أن طهران أكدت مرارا أنه يجب تحديد وضع الأصول الإيرانية المجمدة قبل أي تفاهم أولي.

لماذا شككت إيران في إعلان ترمب؟

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وهو ما يعني أن طهران تعتبر ما أعلنه ترمب مجرد إعلان أحادي الجانب أو جزءا من تفاهمات أولية لم تكتمل شروطها.

ويعود التشكيك الإيراني إلى عدة أسباب:

غياب إعلان رسمي مشترك يحدد تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه.

وجود سوابق من التباين بين التصريحات الأمريكية والإجراءات الميدانية.

استمرار الخلاف حول العقوبات والأموال المجمدة والضمانات الأمنية.

خشية طهران من أن يكون الإعلان الأمريكي موجها للاستهلاك السياسي أو للضغط التفاوضي أكثر من كونه التزاما نهائيا.

هل بدأ ترمب تطبيق إستراتيجية "خطوة بخطوة" في المفاوضات مع طهران؟

تشير المعطيات الحالية إلى أن إدارة ترمب تتبع بالفعل مقاربة "خطوة مقابل خطوة". فالإعلان الأمريكي تضمن رفع الحصار البحري مقابل مطالب محددة من الجانب الإيراني، أبرزها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية دون قيود أو رسوم، وتأمين مرور السفن وإزالة أي تهديدات بحرية محتملة.

كما أن الحديث عن إعادة السفن العالقة وتأمين الملاحة الدولية يعكس وجود ترتيبات عملية وميدانية متدرجة، مما يشير إلى أن واشنطن تحاول اختبار التزام طهران عبر إجراءات متبادلة قبل الانتقال إلى اتفاق شامل.

ما أوجه الخلاف بين الإعلانين الأمريكي والإيراني؟

الولايات المتحدة تقدم الإعلان بوصفه خطوة عملية نحو التهدئة وفتح الملاحة وتهيئة الظروف لاتفاق أوسع، في حين تؤكد إيران أن الحديث عن اتفاق نهائي سابق لأوانه.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في أن واشنطن تتحدث عن إجراءات متبادلة بدأت فعليا، بينما ترى طهران أن الملفات الأساسية ما زالت عالقة، وأن رفع الحصار البحري وحده لا يكفي للحديث عن تسوية شاملة أو اتفاق نهائي.

بعبارة أخرى، الإدارة الأمريكية تتحدث عن بداية تنفيذ تفاهمات، بينما تصر إيران على أن التفاهمات لم تتحول بعد إلى اتفاق ملزم.

هل يعني رفع الحصار نهاية الحرب؟

وفق تحليلات سياسية فإن الجواب الأقرب هو: لا، ليس بعد، فالحروب تنتهي عادة عبر اتفاقات سياسية وعسكرية واضحة تتضمن ترتيبات أمنية وضمانات وآليات تنفيذ ومراقبة.

أما ما جرى حتى الآن فيبدو أقرب إلى هدنة تفاوضية أو تخفيف للتصعيد يهدف إلى إبقاء باب المفاوضات مفتوحا.

كما أن استمرار التصريحات المتناقضة والتوترات العسكرية المتفرقة في محيط مضيق هرمز يشير إلى أن الأزمة لم تصل بعد إلى مرحلة التسوية النهائية.