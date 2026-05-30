استنفار وتعليق رحلات.. مسيّرة تشل حركة الملاحة في مطار ميونخ

استُؤنفت حركة الطيران في مطار ميونخ بألمانيا، صباح اليوم السبت، بعد تعليقها مؤقتا إثر الاشتباه برصد طائرة مسيّرة، وفق ما أفاد به متحدثان باسم الشرطة وإدارة المطار.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، بينها موقع فوكس أون لاين، أن حركة الطيران في المطار الواقع جنوبي ألمانيا عُلقت صباح السبت عقب الإبلاغ عن رصد ما يُشتبه في أنها طائرة مسيّرة، قبل أن تعود الرحلات إلى طبيعتها بعد وقت قصير.

وقال متحدث باسم الشرطة إن طيّارين أبلغا عن حادث مريب يتعلق بما بدا أنه طائرة مسيّرة، وذلك بعد الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي بقليل (7 صباحا بتوقيت غرينتش).

وأضاف أنه "بالتنسيق مع هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، قررت السلطات الأمنية إغلاق مدارج المطار".

وأشار إلى أن الشرطة نشرت مروحية تابعة لها بعد البلاغ، بينما عملت فرق الأمن على توضيح ملابسات الحادث.

لا تهديد

من جهته، قال متحدث باسم المطار إن الرحلات استؤنفت الساعة 10:05 صباحا بالتوقيت المحلي، مؤكدا أن عملية بحث واسعة النطاق نفّذتها فرق الطوارئ لم تكشف عن أي تهديد للسلامة العامة.

وأظهرت صفحة الرحلات المغادرة على الموقع الإلكتروني للمطار تأجيل أو إلغاء عدد من الرحلات ‌اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت ‌غرينتش.

وقال متحدث باسم مطار شتوتغارت الألماني إن حركة الطيران تأثرت بالإغلاق المؤقت، إذ جرى تحويل مسار العديد من الرحلات إلى مدن ألمانية أخرى هي شتوتغارت ونورمبرغ وفرانكفورت.

وكانت طائرات مسيّرة قد شُوهدت عدة مرات في مطار ميونخ العام الماضي، مما أدى إلى توقف حركة الطيران وتدخل الجيش الألماني للتصدي لها.