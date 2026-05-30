أخبار|ألمانيا

استنفار وتعليق رحلات.. مسيّرة تشل حركة الملاحة في مطار ميونخ

حفظ

People stand in line at Munich Airport as flights resumed after possible drone sighting in Munich, Germany, May 30, 2026. Flights were halted for about an hour at Munich Airport in southern Germany on Saturday morning after two pilots reported seeing a drone, airport authorities and police said, confirming initial reports by German media. During the shutdown more than 20 flights that had been due to land at Munich were diverted to other airports, an airport spokesperson said. REUTERS/Louisa Off
استئناف الرحلات بمطار ميونخ بعد تعليق قصير إثر الاشتباه برصد طائرة مسيّرة صباح اليوم السبت (رويترز)
Published On 30/5/2026

استُؤنفت حركة الطيران في مطار ميونخ بألمانيا، صباح اليوم السبت، بعد تعليقها مؤقتا إثر الاشتباه برصد طائرة مسيّرة، وفق ما أفاد به متحدثان باسم الشرطة وإدارة المطار.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، بينها موقع فوكس أون لاين، أن حركة الطيران في المطار الواقع جنوبي ألمانيا عُلقت صباح السبت عقب الإبلاغ عن رصد ما يُشتبه في أنها طائرة مسيّرة، قبل أن تعود الرحلات إلى طبيعتها بعد وقت قصير.

وقال متحدث باسم الشرطة إن طيّارين أبلغا عن حادث مريب يتعلق بما بدا أنه طائرة مسيّرة، وذلك بعد الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي بقليل (7 صباحا بتوقيت غرينتش).

وأضاف أنه "بالتنسيق مع هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، قررت السلطات الأمنية إغلاق مدارج المطار".

وأشار إلى أن الشرطة نشرت مروحية تابعة لها بعد البلاغ، بينما عملت فرق الأمن على توضيح ملابسات الحادث.

FILE PHOTO: A general view of the Munich International Airport in Germany, February 16, 2023. REUTERS/Leonhard Simon/File Photo
مطار ميونخ الدولي رُصدت حوله عدة طائرات مسيّرة العام الماضي (رويترز)

لا تهديد

من جهته، قال متحدث باسم المطار إن الرحلات استؤنفت الساعة 10:05 صباحا بالتوقيت المحلي، مؤكدا أن عملية بحث واسعة النطاق نفّذتها فرق الطوارئ لم تكشف عن أي تهديد للسلامة العامة.

وأظهرت صفحة الرحلات المغادرة على الموقع الإلكتروني للمطار تأجيل أو إلغاء عدد من الرحلات ‌اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت ‌غرينتش.

وقال متحدث باسم مطار شتوتغارت الألماني إن حركة الطيران تأثرت بالإغلاق المؤقت، إذ جرى تحويل مسار العديد من الرحلات إلى مدن ألمانية أخرى هي شتوتغارت ونورمبرغ وفرانكفورت.

وكانت طائرات مسيّرة قد شُوهدت عدة مرات في مطار ميونخ العام الماضي، مما أدى إلى توقف حركة الطيران وتدخل الجيش الألماني للتصدي لها.

المصدر: الجزيرة + وكالات + الصحافة الألمانية

إعلان