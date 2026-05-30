اجتماع نادر بين عسكريين أمريكيين وكوبيين قرب غوانتانامو

كشف مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن الجنرال الأعلى رتبة الذي يشرف على القوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية التقى، أمس الجمعة، مسؤولين عسكريين كوبيين في اجتماع نادر قرب القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو بكوبا.

ووفقا لما ذكره المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فقد ناقش الجنرال الأمريكي فرانسيس دونوفان، قائد القيادة العسكرية الجنوبية، مسائل ترتبط بالأمن العملياتي مع الوفد الكوبي، الذي ضم الجنرال روبرتو ليغرا سوتولونغو، النائب الأول لوزير شؤون الأركان العامة.

ويعد اجتماع دونوفان في كوبا الأول من نوعه منذ فترة طويلة لقائد القيادة الجنوبية، ويأتي وسط مخاوف متزايدة في كوبا من احتمال شنّ هجوم عسكري أمريكي على الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون.

ويأتي هذا الاجتماع عقب زيارة نادرة قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى هافانا في وقت سابق من شهر مايو/أيار.

وفرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على كوبا من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي كلمة لها يوم الخميس خلال جلسة استماع للتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، اتهمت جوزفينا فيدال نائبة وزير الخارجية الكوبي، واشنطن بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن عدوان.

وأشارت فيدال إلى أن "خطر العدوان العسكري على كوبا يتزايد يوما بعد يوم"، لكنها ذكرت أيضا أن قناة التواصل بين الحكومتين مفتوحة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء إنه واثق من أن الحوار بين البلدين، الذي بدأ في مارس/آذار، سيحقق "نتيجة جيدة".

وفي أحدث تصعيد لحملة الضغط التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الحكومة الشيوعية في كوبا، وجهت الولايات المتحدة رسميا 4 تهم بالقتل إلى الرئيس السابق راؤول كاسترو على خلفية إسقاط طائرة مدنية في عام 1996.

وحذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من "حمام دم" يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري.